El Gobierno oficializó la baja de 20 entidades de medicina prepaga, en el marco del plan de reordenamiento del sistema de salud que impulsa la gestión de Javier Milei.

La decisión fue tomada por la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), el organismo encargado de regular y fiscalizar a las entidades habilitadas para operar bajo el régimen de medicina prepaga.

La medida fue publicada este viernes mediante dos edictos en el Boletín Oficial y eleva a 139 el total de prestadores privados de salud dados de baja desde el arranque del gobierno liberatario.

Desde el organismo de control aclararon que no implica el cierre de prepagas en funcionamiento ni afecta coberturas vigentes.

La medida alcanza únicamente a entidades cuya inscripción definitiva fue rechazada y que serán dadas de baja del registro provisorio.

Por qué la medida no suspende prestaciones médicas

Siempre según la SSS, se trata de prestadores que figuraban inscriptos de manera provisoria, pero que no contaban con afiliados activos ni prestaciones vigentes, o bien no lograron acreditar actividad real ante el organismo de control, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5º, inc. b, de la Ley Nº 26.682.

Por ese motivo, la decisión:

No interrumpe servicios médicos,

No requiere reasignación de afiliados,

No activa planes de contingencia sanitaria.

Según la Superintendencia estas situaciones suelen darse cuando las entidades no presentan documentación clave, como padrones de afiliados, cartillas médicas, contratos con prestadores o estados contables .

Las prepagas alcanzadas por los edictos oficiales

Las siguientes 20 entidades de medicina prepaga fueron incluidas en los edictos publicados en el Boletín Oficial como parte del procedimiento de baja administrativa:

Asociación Mutual Intercooperativa

Cooperativa de Electricidad, Servicios Públicos, Vivienda y Crédito de Villa Cañás (COEVICAL)

Instituto Materno Infantil S.A.

EMPY S.R.L.

Asociación Mutual del Personal del Ministerio de Educación y Justicia de la Nación

Austral Organización Médica Integral S.A.

Cooperativa de Provisión de Obras y Servicios Públicos de Créditos Cuenca del Salado Ltda.

Plural Cooperativa de Crédito, Consumo y Vivienda Ltda.

IE Emergencias Médicas Bolívar S.A.

Cardio S.A.

Asociación Mutual Trabajadores Actividad Repostería y Servicios Relacionados con la Salud Humana

Mutual Personal John Deere Argentina

Asistencia Mutual Aeronavegante

Instituto Médico Asistencial IMA

Centro Médico Mar del Plata Asociación Civil

Obra Social de la Cámara de la Industria Curtidora Argentina

Asociación Mutual Integral de Consumos y Servicios

Asociación Mutual de Comerciantes Bartolomé Mitre

Gran Cooperativa de Crédito, Vivienda y Consumo Ltda.

Asociación Mutual Buenos Aires Staff de Medicina y Servicios

La medida eleva a 139 el total de prepagas dadas de baja del registro desde el inicio del gobierno de Javier Milei.

Otras bajas recientes que forman parte del mismo proceso

A este grupo se suman otras entidades de medicina prepaga dadas de baja en los últimos días, también por carecer de afiliados activos o no haber operado efectivamente como prepagas. Entre ellas figuran:

Staff Médico S.A.

Sancor Medicina Privada S.A.

Obra Social del Personal Aeronáutico (OSPA)

En estos casos, la propia Superintendencia indicó que los pedidos de baja fueron voluntarios y que las entidades nunca llegaron a funcionar como prepagas, por lo que la formalización del trámite no tuvo impacto en usuarios.