La licencia de conducir es un documento obligatorio y esencial para todos los conductores que transiten las avenidas y rutas nacionales. Tras una modificación en la normativa, quienes deseen renovar el carnet deberán rendir obligatoriamente el examen teórico para poder circular en auto.

Quiénes deberán rendir nuevamente el examen teórico

Las autoridades de la ciudad de Tres Arroyos, ubicada en la provincia de Buenos Aires, informaron cambios importantes en el trámite de renovación de la licencia. El secretario del área municipal, Juan Apolonio, explicó que a partir del 1ro de enero de 2026 todos los conductores que renueven el carnet tendrán que rendir un examen teórico.

María Paz López Peralta, directora de Coordinación Administrativa, resaltó que la prueba constará de 30 preguntas teóricas aleatorias tomadas de una batería de 120. Se necesitará un 85% de respuestas correctas para aprobar, es decir 26 aciertos.

“En caso no se supere en primera instancia, el segundo cuestionario será diferente”, señaló López Peralta. El material de estudio estará disponible en el campus de CRESTA (campus.cresta.edu.ar), web en donde estará disponible toda la bibliografía.

La nueva medida para renovar el carnet abarca tanto a los autos como a las motos. En línea con las disposiciones, el funcionario explicó que uno de los pilares de la gestión es fomentar la educación vial desde edades tempranas. “Iniciamos las campañas en jardines maternales y de infantes mediante las escuelitas viales, y luego las extendimos a escuelas primarias y secundarias”, explicó.

Hasta qué edad se puede manejar en Argentina

Si bien en el país no existe un límite de edad para manejar, a partir de los 65 años las renovaciones del registro se emiten por periodos más cortos. Una vez pasados los 70, se debe realizar el trámite de forma anual y su aprobación dependerá de exámenes físicos y mentales.

Los plazos de emisión son los siguientes:

Menores de 21 años: cinco años de vigencia para las categorías A (motos), B (autos) y G (maquinaria agrícola)

Entre 21 y 65 años: la licencia tendrá una validez de cinco años

De 65 a 70 años: deberán renovarla cada tres años

Mayores de 70 años: la renovación será anual, sin excepciones

Cuáles son los documentos indispensables para viajar por la ruta en vacaciones

Con el inicio del verano, muchas familias optan por viajar en auto por el interior del país. Es de suma importancia llevar todos los documentos indispensables para evitar cometer infracciones. Además de la licencia de conducir, Ley Nacional de Tránsito explica que todos los conductores deberán portar: