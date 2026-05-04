El estado de Oregon establece reglas específicas para la actualización del carnet de estas personas y cuando no se cumplan, se prohibirá extender la validez de la credencial hasta que la gestión sea realizada por las vías adecuadas. El Servicio de Conductores y Vehículos Motorizados estatal detalla en su sitio web oficial cuáles son los requisitos esenciales que todos los solicitantes de 65 años o más deben cumplir para poder renovar sin inconvenientes su licencia de conducir. Es imperativo mencionar que quienes deban llevar a cabo este trámite, deberán: Conforme a lo indicado por las autoridades, la licencia de conducir no podrá ser renovada por residentes de 65 años o más que intenten realizar el proceso de forma online. En tales casos, es imprescindible presentarse en persona en una oficina del DMV para llevar a cabo una prueba de visión. Además de considerar la vía a través de la cual debe efectuarse este trámite, que varía de acuerdo con la edad del solicitante, es fundamental tener presente los plazos dentro de los cuales se permite la actualización de un documento de esta manera. De acuerdo con lo establecido, un carnet de conducir puede ser renovado dentro de los 12 meses previos a su vencimiento, dos años después de que la licencia haya perdido su validez o dentro de los seis meses posteriores a una baja militar, dependiendo de cada situación. “Tendrás que solicitar un nuevo carné de conducir, abonar la tasa correspondiente y realizar los exámenes si tu licencia de Oregón ha estado caducada por más de dos años”, se establece.