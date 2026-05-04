Los requisitos que establece el Departamento de Vehículos Motorizados de Nueva York (DMV) son claros y precisos. Todos los vehículos registrados en el estado deben cumplir con estas normas para poder circular sin inconvenientes. Uno de los más cruciales indica que todos los coches deben ser inspeccionados cada 12 meses o al transferirse de dueño, a fin de asegurar sus condiciones de seguridad. Es esencial que quienes deban realizar este trámite presten especial atención al estado de los neumáticos, dado su constante desgaste debido a la naturaleza de su función. Cuando se constate que el rodado no se encuentra en condiciones óptimas, los centros autorizados de revisión están prohibidos de entregar la pegatina que certifica la revisión, esencial para la circulación según la normativa vigente. Tanto coches como camiones ligeros deben cumplir con ciertas condiciones en sus neumáticos para ser considerados aptos para la circulación. Ninguna de estas reglas aplica para el neumático de repuesto. En estas inspecciones, se llevará a cabo una revisión exhaustiva de los siguientes elementos: Las autoridades indican que “la inspección debe realizarse en una estación de inspección con licencia que muestre un cartel oficial y debe ser realizada por un inspector de vehículos de motor certificado". Este control es individual, obligatorio e indispensable para que el vehículo pueda circular. En caso de contar con una pegatina vencida o de no tenerla en lo absoluto, las autoridades aplicarán multas equivalentes a cada incumplimiento.