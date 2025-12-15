La licencia de conducir es un documento esencial para circular en Argentina y debe renovarse periódicamente según la edad del titular.

El trámite suele incluir un examen psicofísico y el pago de tasas, pero algunos municipios de la provincia de Buenos Aires sumaron requisitos adicionales para conductores mayores.

¿Quiénes deberán rendir examen práctico para renovar el registro?

En San Isidro los mayores de 71 años que deben renovar el carnet de conducir son convocados a rendir examen teórico y práctico, además del psicofísico. La prueba incluye manejo en el Hipódromo local y un examen escrito de 40 preguntas sobre normas de tránsito y conducción segura.

Cómo renovar la licencia en San Isidro

El trámite comienza en el sistema TESI de la Municipalidad, donde se debe crear un usuario, pagar las tasas, solicitar el turno y elegir día y horario para asistir a la sede en Dardo Rocha 3444.

Al llegar a la sede, se realiza el examen psicofísico, que incluye control oftalmológico. Luego, se agenda un nuevo turno para rendir nuevamente las pruebas teórica y práctica. La evaluación práctica debe realizarse con vehículo propio en buen estado, con la VTV vigente y seguro al día.

Los mayores de 71 años deben pagar las siguientes tasas:

Tasa municipal : $ 20.040

Tasa provincial : $ 2.080,50

Tasa nacional : $ 6.800

Total: $ 28.920

Por otro lado, en San Martín, desde los 65 años se exige un examen teórico-práctico y psicofísico. También deberán rendir quienes tengan el registro vencido por más de 90 días o hayan cambiado de jurisdicción sin renovar en el plazo legal.

Cómo renovar la licencia en San Martin

Los turnos se solicitan por WhatsApp, en línea o de forma presencial en la Central Unificada de Tránsito. El día del turno se abonan las boletas CENAT y CEPAT y se realizan los controles médicos y oftalmológicos.

Cada municipio tiene su propia normativa, por lo que es clave consultar previamente los requisitos locales antes de iniciar el trámite.

¿Cómo renovar la licencia de conducir en CABA?

Para renovar el registro en la Ciudad de Buenos Aires, se necesita cumplir con los siguiente requisitos:

Contar con usuario y clave miBA.

Licencia vigente o vencida dentro del plazo de gracia (1 año).

DNI con domicilio en CABA o certificado de DNI en trámite más documento válido (pasaporte o DNI anterior).

Cumplir requisitos específicos si sos extranjero o menor de 18 años.

Saber leer y escribir.

No estar inhabilitado por el Registro de Deudores Alimentarios Morosos.

Presentar certificado de antecedentes penales para categoría D.

Costo:

Renovación de licencia (BUI): $ 28.750

CENAT: $ 6.800

¿Cada cuánto hay que renovar la licencia de conducir?

La vigencia del documento depende de la edad: