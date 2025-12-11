Este jueves 11 de diciembre a las 16:00, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dará a conocer el IPC de noviembre, dato fundamental para calcular cuánto cobrarán los jubilados y pensionados de la ANSES en enero del 2026.

¿Cuánto aumentarán las jubilaciones y pensiones en enero 2026?

El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), elaborado por el Banco Central (BCRA) basándose en proyecciones privadas, prevé que la inflación de noviembre habría alcanzado el 2,3% y proyecta que la variación interanual cerrará en 30,4% en 2025.

Por su parte, la inflación en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) se ubicó en 2,4%, lo que representa un aumento intermensual de 0,2 puntos porcentuales.

¿Cuánto cobrarán los jubilados y pensionados en enero 2026?

Con un aumento del 2,3%, los jubilados y pensionados cobrarían lo siguiente:

Jubilación mínima : $ 348.719,82

PUAM : $ 278.975,85

PNC por invalidez o vejez : $ 244.103,87

PNC madre de siete hijos : $ 348.719,82

Jubilación máxima: $ 2.346.554,25

Calendario de pagos ANSES diciembre 2025

Los haberes de diciembre se debitarán de acuerdo al siguiente calendario de pagos:

Jubilaciones que no superen el haber mínimo

Documentos terminados en 0: martes 9 de diciembre

Documentos terminados en 1: miércoles 10 de diciembre

Documentos terminados en 2: jueves 11 de diciembre

Documentos terminados en 3: jueves 11 de diciembre

Documentos terminados en 4: viernes 12 de diciembre

Documentos terminados en 5: viernes 12 de diciembre

Documentos terminados en 6: lunes 15 de diciembre

Documentos terminados en 7: lunes 15 de diciembre

Documentos terminados en 8: martes 16 de diciembre

Documentos terminados en 9: martes 16 de diciembre

Jubilaciones que superen el haber mínimo

Documentos terminados en 0 y 1: miércoles 17 de diciembre

Documentos terminados en 2 y 3: jueves 18 de diciembre

Documentos terminados en 4 y 5: viernes 19 de diciembre

Documentos terminados en 6 y 7: lunes 22 de diciembre

Documentos terminados en 8 y 9: martes 23 de diciembre

Pensiones No Contributivas