En noviembre, una familia tipo de cuatro individuos (un varón de 35 años, una mujer de 31, un hijo de 6 y una hija de 8) necesitó $ 1.257.329 para no ser pobre. Así lo informó el INDEC, que también dio a conocer este jueves que la inflación del anteúltimo mes del año fue del 2,5%.

De acuerdo con la Canasta Básica Total (CBT) que publicó el organismo estadístico, este indicador -que mide alimentos, indumentaria, vivienda, salud, transporte y educación- subió 3,6% con respecto a octubre.

Por su parte, los hogares conformados por dos personas adultas y dos menores de edad requirieron $ 566.364 para cubrir necesidades básicas de alimentación y no caer debajo de la Canasta Básica Alimentaria (CBA), que determina la línea de indigencia. Este índice tuvo un alza del 4,1%.

De esta forma, ambas cifras suponen un incremento menor al que registró el Índice de Precios al Consumidor (IPC), que volvió a superar el techo del 2% a nivel mensual.

“La CBA y la CBT acumulan en el año incrementos del 21,1% y 18,5% y resultaron en variaciones interanuales del 25,2% y de 23,0% respectivamente”, marcaron desde el organismo.

En tanto, una familia de tres personas (una mujer de 35 años, su hijo de 18 y su madre de 61) debió tener ingresos por $ 1.000.980 para no ser pobre y de $ 450.892 para no caer en la indigencia.

Por último, un hogar compuesto por cinco integrantes (un varón y una mujer, ambos de 30 años, y tres hijos de 5, 3 y 1 año) necesitó ingresos por $ 1.322.433 para no caer en la pobreza, y $ 595.691 para no ubicarse en situación de indigencia.

La inflación de noviembre fue del 2,5% y acumula un 31,4% en los últimos meses

Este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) dio a conocer de cuánto fue la inflación en noviembre. La misma se ubicó en 2,5%, la más alta desde abril de este año, y acumula así un 31,4% en los últimos 12 meses.

En lo que va del año, en tanto, la variación es del 27,9%.

La división de mayor aumento en el mes fue el de Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (3,4%), seguida de Transporte (3%) y Alimentos y bebidas no alcohólicas, que quedó en 2,8%.

Por su parte, las dos divisiones que registraron las menores variaciones fueron Equipamiento y mantenimiento del hogar con 1,1% y Prendas de vestir y calzado (0,5%).