La Quiniela de Santa Fe dio a conocer este jueves, 23 de julio de 2026 los números ganadores del sorteo de la primera, con el orden oficial que determinó los premios de la jornada.

En este jueves, 23 de julio de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 2441 - El Cuchillo

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este jueves 23 de julio

1° 2441 11° 3065 2° 6506 12° 2785 3° 7396 13° 7800 4° 9687 14° 1038 5° 6984 15° 0250 6° 5237 16° 4174 7° 6739 17° 2736 8° 7164 18° 7339 9° 7949 19° 4890 10° 8507 20° 8530

¿Qué significa soñar con el cuchillo?

Soñar con El Cuchillo simboliza decisiones tajantes, cortes emocionales y necesidad de protección.

Según el contexto, advierte conflictos, traiciones o la fuerza para romper ataduras y avanzar.

Consejos para los jugadores

El juego debe ser una modo de entretenimiento y no una causa de ansiedad o disputa. Por lo tanto, es crucial fijar límites y evitar jugar en períodos de inestabilidad emocional.

Igualmente, se sugiere equilibrar esta actividad con otras ocupaciones, realizar pausas regulares y, si es posible, jugar en compañía.