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La Quiniela de Santa Fe dio a conocer este jueves, 23 de julio de 2026 los números ganadores del sorteo de la primera, con el orden oficial que determinó los premios de la jornada.

En este jueves, 23 de julio de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 2441 - El Cuchillo

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Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este jueves 23 de julio

 1°2441 11°3065
 6506  12°2785
 3°7396 13°7800 
 9687  14°1038 
 6984  15°0250 
 6°5237  16°4174
 6739  17°2736 
 7164  18°7339 
 7949  19°4890 
 10°8507 20°8530 

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Soñar con El Cuchillo simboliza decisiones tajantes, cortes emocionales y necesidad de protección.

Según el contexto, advierte conflictos, traiciones o la fuerza para romper ataduras y avanzar.

Consejos para los jugadores

El juego debe ser una modo de entretenimiento y no una causa de ansiedad o disputa. Por lo tanto, es crucial fijar límites y evitar jugar en períodos de inestabilidad emocional.

Igualmente, se sugiere equilibrar esta actividad con otras ocupaciones, realizar pausas regulares y, si es posible, jugar en compañía.

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