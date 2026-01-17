En esta noticia
En un acontecimiento calificado como histórico para la geopolítica regional, el Mercosur y la Unión Europea (UE) formalizaron este sábado la firma de su acuerdo de asociación comercial.
En Asunción, y tras 26 años de negociaciones, marchas y contramarchas, los bloques sellaron la creación de un área de libre comercio que integrará a 720 millones de personas, convirtiéndose en la más grande del mundo por volumen de consumidores y potencial productivo.
El acuerdo, destacaron los miembros del bloque, representa una oportunidad inmejorable para la integración del Mercosur en los mercados globales, al facilitar el acceso de sus exportaciones al mercado europeo.
Según el comunicado oficial de la Cancillería argentina, la Unión Europea eliminará aranceles para el 92% de las exportaciones del bloque sudamericano, por un valor aproximado de 61.000 millones de dólares.
Además, otorgará acceso preferencial para otro 7,5%, equivalente a 4.700 millones de dólares, beneficiando así a casi la totalidad de las exportaciones del Mercosur hacia la UE.
Proyecciones de crecimiento para las exportaciones argentinas
Las estimaciones oficiales anticipan un “impacto significativo” para Argentina en el mediano y largo plazo. De acuerdo con el documento difundido por Cancillería, las exportaciones argentinas a la Unión Europea experimentarían un crecimiento del 76% durante los primeros cinco años de vigencia del acuerdo, alcanzando un incremento del 122% en un horizonte de diez años.
En términos monetarios, esto implicaría que las exportaciones pasarían de casi 8.641 millones de dólares en 2025 a 15.166 millones en cinco años, y a 19.165 millones de dólares en una década, más que duplicando su valor actual.
Este crecimiento no estaría impulsado únicamente por sectores tradicionales de la economía argentina. Si bien las exportaciones agroindustriales como carne, pesca y economías regionales mostrarían un incremento cercano al 15%, el verdadero dinamismo provendría de sectores vinculados a la energía y la minería.
En particular, destacan los proyectos relacionados con litio, cobre e hidrocarburos, commodities estratégicos en la transición energética global y en los que Argentina posee importantes reservas y potencial de desarrollo.
A su vez, las exportaciones industriales también jugarían un rol clave en esta expansión. El comunicado oficial señala que estas podrían expandirse alrededor del 30%, con especial foco en autopartes e insumos industriales, especialmente químicos y petroquímicos. Esta diversificación de la canasta exportadora permitiría a Argentina reducir su dependencia de productos primarios y agregar mayor valor a sus ventas externas, un objetivo largamente buscado por sucesivos gobiernos.
Impacto del acuerdo, sector por sector
CARNES
Carne bovina
Situación actual: Paga entre 20% y 60% de arancel
Con el acuerdo: Tributará entre 0% (Cuota Hilton) y 7,5% (nuevas cuotas por un total de 99.000 toneladas a distribuir entre los Estados Partes del Mercosur)
El documento menciona la Cuota Hilton y nuevas cuotas de 99 mil toneladas totales, sin desglose específico por cuota
Carne aviar
- Cuota otorgada: 180.000 toneladas (una de las más grandes jamás otorgadas por la UE)
PESCA Y PRODUCTOS DEL MAR
Langostinos
- Situación actual: Pagan entre 8% y 12%
- Con el acuerdo: 0% de arancel (acceso libre inmediato)
Calamares
- Situación actual: Pagan entre 8% y 12%
- Con el acuerdo: 0% de arancel (acceso libre inmediato)
Merluza (Hubbsi congelada entera y en filetes)
- Situación actual: Paga 15%
- Con el acuerdo: 0% de arancel (acceso libre inmediato)
BIOCOMBUSTIBLES Y ENERGÍA
Biodiesel
- Situación actual: Paga 6,5%
- Con el acuerdo: 0% al cabo de 10 años
Etanol
- Cuota otorgada: 650.000 toneladas (una de las más grandes jamás otorgadas por la UE)
PRODUCTOS APÍCOLAS
Miel
- Situación actual: Paga 17,3%
- Con el acuerdo: 0% de arancel
- Cuota específica: 45.000 toneladas
FRUTAS FRESCAS
Cítricos (limones, naranjas)
- Situación actual: Pagan hasta 17%
- Con el acuerdo: 0% de arancel
Otras frutas (peras, arándanos, cerezas, kiwi)
- Situación actual: Pagan hasta 17%
- Con el acuerdo: 0% de arancel
CEREALES Y GRANOS
Maíz
- Cuota otorgada: 1.000.000 de toneladas (una de las más grandes jamás otorgadas por la UE)
Arroz
- Cuota otorgada: 60.000 toneladas
VINOS Y BEBIDAS
Vinos
- Con el acuerdo: La UE eliminará aranceles al vino
- Reconocimiento: 96 indicaciones geográficas argentinas y expresiones tradicionales (“reserva”, “gran reserva”)
ECONOMÍAS REGIONALES
Productos con mejoras en acceso:
- Frutas frescas
- Frutos secos
- Legumbres
- Tabaco
- Hortalizas
- Aceite esencial de limón
- Mate
- Té
Mejora: Reducción o eliminación de aranceles que actualmente son altos
SECTOR INDUSTRIAL
Autopartes e insumos industriales
- Proyección de crecimiento: Alrededor del 30% en exportaciones
- Foco específico: Químicos y petroquímicos
Sector automotor (importaciones)
- Vehículos de pasajeros convencionales: Eliminación de aranceles en 15 años
- Vehículos eléctricos, híbridos e impulsados a hidrógeno: Cronogramas extendidos de 18 a 30 años
- Salvaguardias: Aplicables hasta los 18 años de entrada en vigor
MINERÍA Y ENERGÍA
Litio
- Sector identificado como motor de crecimiento exportador
Cobre
- Sector identificado como motor de crecimiento exportador
Hidrocarburos
- Sector identificado como motor de crecimiento exportador
DATOS GENERALES DE DESGRAVACIÓN
Eliminación de aranceles de la UE:
- 92% de las exportaciones del Mercosur: eliminación inmediata o progresiva
- 7,5% adicional: acceso preferencial mediante cuotas
- Solo 0,5% quedará excluido
- 99% de las exportaciones agrícolas del Mercosur se verán beneficiadas
Calendario de desgravación:
- UE: 76% de eliminación inmediata, resto en 4, 7 y 10 años
- Mercosur: Solo 15% de desgravación inmediata, resto en plazos de 4, 8, 10 y 15 años
- Mercosur (productos sensibles): 60% de las importaciones se liberalizarán en 10 o 15 años
- Exclusiones del Mercosur: 9% de las importaciones desde la UE quedan excluidas
PROYECCIÓN TOTAL DE EXPORTACIONES ARGENTINAS
- Situación base (2025): USD 8.641 millones
- Proyección a 5 años: USD 15.166 millones (+76%)
- Proyección a 10 años: USD 19.165 millones (+122%)
Distribución del crecimiento:
- Exportaciones agroindustriales: +15% (carnes, pesca, economías regionales)
- Exportaciones industriales: +30% (autopartes, químicos, petroquímicos)
- Energía y minería: Principal motor de crecimiento (litio, cobre, hidrocarburos)