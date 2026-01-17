En un acontecimiento calificado como histórico para la geopolítica regional, el Mercosur y la Unión Europea (UE) formalizaron este sábado la firma de su acuerdo de asociación comercial.

En Asunción, y tras 26 años de negociaciones, marchas y contramarchas, los bloques sellaron la creación de un área de libre comercio que integrará a 720 millones de personas, convirtiéndose en la más grande del mundo por volumen de consumidores y potencial productivo.

El acuerdo, destacaron los miembros del bloque, representa una oportunidad inmejorable para la integración del Mercosur en los mercados globales, al facilitar el acceso de sus exportaciones al mercado europeo.

Según el comunicado oficial de la Cancillería argentina, la Unión Europea eliminará aranceles para el 92% de las exportaciones del bloque sudamericano, por un valor aproximado de 61.000 millones de dólares.

Además, otorgará acceso preferencial para otro 7,5%, equivalente a 4.700 millones de dólares, beneficiando así a casi la totalidad de las exportaciones del Mercosur hacia la UE.

Proyecciones de crecimiento para las exportaciones argentinas

Las estimaciones oficiales anticipan un “impacto significativo” para Argentina en el mediano y largo plazo. De acuerdo con el documento difundido por Cancillería, las exportaciones argentinas a la Unión Europea experimentarían un crecimiento del 76% durante los primeros cinco años de vigencia del acuerdo, alcanzando un incremento del 122% en un horizonte de diez años.

En términos monetarios, esto implicaría que las exportaciones pasarían de casi 8.641 millones de dólares en 2025 a 15.166 millones en cinco años, y a 19.165 millones de dólares en una década, más que duplicando su valor actual.

Reuters

Este crecimiento no estaría impulsado únicamente por sectores tradicionales de la economía argentina. Si bien las exportaciones agroindustriales como carne, pesca y economías regionales mostrarían un incremento cercano al 15%, el verdadero dinamismo provendría de sectores vinculados a la energía y la minería.

En particular, destacan los proyectos relacionados con litio, cobre e hidrocarburos, commodities estratégicos en la transición energética global y en los que Argentina posee importantes reservas y potencial de desarrollo.

A su vez, las exportaciones industriales también jugarían un rol clave en esta expansión. El comunicado oficial señala que estas podrían expandirse alrededor del 30%, con especial foco en autopartes e insumos industriales, especialmente químicos y petroquímicos . Esta diversificación de la canasta exportadora permitiría a Argentina reducir su dependencia de productos primarios y agregar mayor valor a sus ventas externas, un objetivo largamente buscado por sucesivos gobiernos.

Impacto del acuerdo, sector por sector

CARNES

Carne bovina

Situación actual: Paga entre 20% y 60% de arancel

Con el acuerdo: Tributará entre 0% (Cuota Hilton) y 7,5% (nuevas cuotas por un total de 99.000 toneladas a distribuir entre los Estados Partes del Mercosur)

El documento menciona la Cuota Hilton y nuevas cuotas de 99 mil toneladas totales, sin desglose específico por cuota

Carne aviar

Cuota otorgada: 180.000 toneladas (una de las más grandes jamás otorgadas por la UE)

PESCA Y PRODUCTOS DEL MAR

Langostinos

Situación actual: Pagan entre 8% y 12%

Con el acuerdo: 0% de arancel (acceso libre inmediato)

Calamares

Situación actual: Pagan entre 8% y 12%

Con el acuerdo: 0% de arancel (acceso libre inmediato)

Merluza (Hubbsi congelada entera y en filetes)

Situación actual: Paga 15%

Con el acuerdo: 0% de arancel (acceso libre inmediato)

BIOCOMBUSTIBLES Y ENERGÍA

Biodiesel

Situación actual: Paga 6,5%

Con el acuerdo: 0% al cabo de 10 años

Etanol

Cuota otorgada: 650.000 toneladas (una de las más grandes jamás otorgadas por la UE)

PRODUCTOS APÍCOLAS

Miel

Situación actual: Paga 17,3%

Con el acuerdo: 0% de arancel

Cuota específica: 45.000 toneladas

FRUTAS FRESCAS

Cítricos (limones, naranjas)

Situación actual: Pagan hasta 17%

Con el acuerdo: 0% de arancel

Otras frutas (peras, arándanos, cerezas, kiwi)

Situación actual: Pagan hasta 17%

Con el acuerdo: 0% de arancel

CEREALES Y GRANOS

Maíz

Cuota otorgada: 1.000.000 de toneladas (una de las más grandes jamás otorgadas por la UE)

Arroz

Cuota otorgada: 60.000 toneladas

VINOS Y BEBIDAS

Vinos

Con el acuerdo: La UE eliminará aranceles al vino

Reconocimiento: 96 indicaciones geográficas argentinas y expresiones tradicionales (“reserva”, “gran reserva”)

ECONOMÍAS REGIONALES

Productos con mejoras en acceso:

Frutas frescas

Frutos secos

Legumbres

Tabaco

Hortalizas

Aceite esencial de limón

Mate

Té

Mejora: Reducción o eliminación de aranceles que actualmente son altos

SECTOR INDUSTRIAL

Autopartes e insumos industriales

Proyección de crecimiento: Alrededor del 30% en exportaciones

Foco específico: Químicos y petroquímicos

Sector automotor (importaciones)

Vehículos de pasajeros convencionales: Eliminación de aranceles en 15 años

Vehículos eléctricos, híbridos e impulsados a hidrógeno: Cronogramas extendidos de 18 a 30 años

Salvaguardias: Aplicables hasta los 18 años de entrada en vigor

MINERÍA Y ENERGÍA

Litio

Sector identificado como motor de crecimiento exportador

Cobre

Sector identificado como motor de crecimiento exportador

Hidrocarburos

Sector identificado como motor de crecimiento exportador

DATOS GENERALES DE DESGRAVACIÓN

Eliminación de aranceles de la UE:

92% de las exportaciones del Mercosur: eliminación inmediata o progresiva

7,5% adicional: acceso preferencial mediante cuotas

Solo 0,5% quedará excluido

99% de las exportaciones agrícolas del Mercosur se verán beneficiadas

Calendario de desgravación:

UE: 76% de eliminación inmediata, resto en 4, 7 y 10 años

Mercosur: Solo 15% de desgravación inmediata, resto en plazos de 4, 8, 10 y 15 años

Mercosur (productos sensibles): 60% de las importaciones se liberalizarán en 10 o 15 años

Exclusiones del Mercosur: 9% de las importaciones desde la UE quedan excluidas

PROYECCIÓN TOTAL DE EXPORTACIONES ARGENTINAS

Situación base (2025): USD 8.641 millones

Proyección a 5 años: USD 15.166 millones (+76%)

Proyección a 10 años: USD 19.165 millones (+122%)

Distribución del crecimiento: