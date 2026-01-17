El presidente Javier Milei compartió este sábado en sus redes sociales la carta oficial con la que Donald Trump lo invitó a formar parte del Board of Peace, un organismo internacional creado por la Casa Blanca para promover una paz duradera en Medio Oriente.

Argentina participará como miembro fundador de esta iniciativa que busca convertirse en una nueva estructura de transición para la reconstrucción de la Franja de Gaza.

En la misiva fechada el 16 de enero, Trump calificó la propuesta como un “esfuerzo histórico y magnífico” destinado a consolidar la paz en una región que atraviesa uno de sus momentos más críticos. El mandatario estadounidense destacó que este plan representa un nuevo enfoque para abordar los conflictos del Medio Oriente, alejándose de las estrategias tradicionales que no lograron resultados duraderos.

La carta revela que el proyecto fue anunciado públicamente el 29 de septiembre de 2025 durante un discurso de Trump ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. Desde entonces, la iniciativa ganó respaldo internacional significativo, incluido el de importantes líderes árabes y europeos, así como el apoyo del Consejo de Seguridad de la ONU mediante la Resolución 2805, aprobada de forma abrumadora el 17 de noviembre.

Trump enfatizó en su invitación que el Board of Peace reunirá a “un grupo distinguido de naciones” dispuestas a asumir la responsabilidad de construir paz duradera. El organismo funcionará como un honor reservado para aquellos países preparados para liderar con el ejemplo e invertir en un futuro seguro y próspero para las próximas generaciones.

“Argentina siempre estará del lado de los países que luchan de frente contra el terrorismo, que defienden la vida y la propiedad, y que promueven la paz y la libertad. Es un honor para nosotros acompañarlos en tamaña responsabilidad”, resaltó Milei al publicar la carta que le envió Trump.

El posicionamiento de Milei frente al conflicto en Gaza fue inequívoco desde el inicio de las hostilidades. El mandatario argentino expresó en repetidas ocasiones su respaldo a Israel, reclamó públicamente la liberación de los rehenes en manos de Hamas e incluso recibió en Casa Rosada a varios de los liberados.

Sin embargo, su discurso evitó sistemáticamente cualquier mención a las víctimas civiles palestinas, los miles de niños muertos bajo los bombardeos o la crisis humanitaria en la Franja de Gaza, manteniendo un silencio que muchos observadores interpretaron como un alineamiento total con la postura israelí sin matices respecto al costo humano del conflicto.

La participación argentina en el Board se formaliza a través de Milei como representante designado, aunque cada Estado miembro podrá designar un representante autorizado para asistir y participar en las reuniones del Board. El documento también menciona que se adjunta un Plan Integral Comprehensivo para poner fin al conflicto en Gaza, que servirá como hoja de ruta para las acciones del organismo.

El presidente estadounidense cerró la carta expresando su entusiasmo por trabajar junto a Milei “hacia el objetivo de establecer una paz mundial duradera, prosperidad y grandeza para todos”. La misiva lleva la firma manuscrita de Trump y el sello oficial de la Casa Blanca, lo que confirma el carácter formal de la convocatoria.

Milei, quien ha manifestado reiteradamente su afinidad ideológica con Trump y su visión de política exterior, suma así a la Argentina a un selecto grupo de naciones que participarán en esta iniciativa diplomática de alcance global.

La inclusión de Argentina en el Board of Peace como miembro fundador también refleja el posicionamiento internacional que busca el gobierno libertario, apostando por un rol más activo en los foros multilaterales y en la resolución de conflictos que trascienden las fronteras regionales. Los próximos pasos incluirán la designación del representante argentino que participará en las reuniones del organismo y la definición de los compromisos concretos que asumirá el país en el marco de esta iniciativa.