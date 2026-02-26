Este viernes 27 de febrero distintos gremios llevarán adelante un paro nacional en rechazo al proyecto de reforma laboral que se tratará ese mismo día en el Senado. La medida es impulsada por el Frente de Sindicatos Único (FreSU), que integran un grupo de sindicatos de la CGT y las dos CTA. Desde el FreSU habían advertido que llamarían a un paro de 36 horas la semana siguiente. Pero la falta de consenso interno en la CGT forzó al colectivo de gremios duros a revisar sus planes originales y recortar el paro a solo 24 horas. Por su parte, el consejo directivo de la CGT definió no plegarse a la convocatoria de mañana y llamó a una movilización para el lunes próximo a Tribunales, con el destino de la reforma laboral ya definido en el Senado. Al respecto, los gremios del FreSU acusan la falta del paraguas de la CGT para fortalecer la medida de fuerza. De hecho, dos de los sindicatos del transporte que la semana pasada adhirieron al paro -La Fraternidad y la UTA- lo hicieron a sabiendas de que quebraban la conciliación obligatoria en la que se encontraban y bajo amenaza de ser apercibidos por el Gobierno porque sabían que contaban con el mandato confederal. La semana pasada, la central obrera impulsó un paro general contra la administración de Javier Milei (la cuarta durante la gestión), pero sin movilización. En ese marco, varias agrupaciones de trabajadores, como ATE y el Frente de Sindicatos Unidos (FreSU), realizaron una movilización en las inmediaciones al Congreso contra la norma de modernización laboral impulsada por el Poder Ejecutivo. La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) confirmó que llevarán adelante un nuevo paro nacional. Asimismo, Aceiteros, Aeronáuticos y más de 100 sindicatos se alinearán con esta postura para presionar al sector más dialoguista de la central obrera. Las organizaciones anticiparon una medida de fuerza de 24 horas con 12 horas de movilización para este viernes 27 de febrero, día previsto para el debate en el Senado. “Esta reforma laboral es la continuidad de la que inició a sangre y fuego hace 50 años la dictadura militar. Tenemos que evitar que salga del Congreso. Debemos pelear hasta el último momento. Comprando votos hicieron del Senado una escribanía. Que Javier Milei y Patricia Bullrich no festejen por anticipado”, aseguró Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE Nacional. Los sectores más combativos de la CGT, encabezados por la UOM, también confirmaron que impulsarán una medida de fuerza el viernes 27, en coincidencia con el debate legislativo. A diferencia de FreSU, no impulsarán un cese de actividades.