El Gobierno vuelve a medir hoy su capacidad de articulación política en Diputados, en lo que será el primer test legislativo del año en la Cámara baja. Desde las 11, el oficialismo buscaba conseguir el quorum para dar media sanción el nuevo régimen penal juvenil y avanzar con la ratificación del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea, en una sesión que promete alto voltaje político y podría extenderse hasta la madrugada. Fue a las 11.18 que el presidente de la Cámara anunció que se había superado la barrera de los 129 presentes y que se daba inicio a la sesión. La jornada llega tras una semana de intensa actividad parlamentaria que tuvo como punto saliente la media sanción esta madrugada de la reforma laboral en el Senado, en un clima de fuerte tensión tanto dentro como fuera del Palacio Legislativo. Ahora, la Casa Rosada apuesta a consolidar esa dinámica con dos iniciativas de fuerte impacto institucional y económico. En el caso del régimen penal juvenil, el oficialismo logró firmar dictamen de mayoría con el respaldo de La Libertad Avanza, el PRO, la UCR y bloques dialoguistas como Provincias Unidas, Innovación Federal, Independencia, Producción y Trabajo y el MID. Unión por la Patria y el Frente de Izquierda, en cambio, anticiparon su rechazo y cuestionaron con dureza el corazón del proyecto: la baja de la edad de imputabilidad a 14 años. En una situación con pocos antecedentes, se preveía que pudiera haber un quiebre particular en el bloque del peronismo, ya que los diputados del Frente Renovador podrían acompañar la iniciativa, al menos en la votación en general. De darse esa situación, habría una mayoría holgada para conseguir la media sanción. La miembro informante, Laura Rodríguez Machado (LLA) dijo que se busca reemplazar una norma “sancionada en un momento en el que no regían los preceptos democráticos”, una referencia a la última dictadura militar. “Vamos a incorporar modernos estándares internacionales, que nunca han sido incorporados. A todas luces, la ley actual es ineficiente, no previene, no resocializa y tampoco repara", dijo. Para la diputada, la norma sostiene la “proporcionalidad de la pena, que en caso de duda se falla en favor del menor, y que la privación de la libertad es la última opción, hay 9 otras opciones a mano de los jueces”. La propuesta oficial establece un nuevo sistema de responsabilidad penal para menores, con un esquema que combina sanciones privativas y alternativas, un tope máximo de 15 años de prisión y la exclusión de la reclusión perpetua. También dispone que los menores no compartan espacios de detención con adultos y refuerza las medidas de resocialización. Para delitos con penas menores a tres años no habrá prisión, y en los casos de entre tres y diez años —cuando no haya muerte o lesiones graves— se priorizarán sanciones con enfoque educativo y social. Como parte de las negociaciones, el dictamen incorporó una cláusula de financiamiento exigida por bloques dialoguistas: más de $20.000 millones para la Defensoría General y más de $3.000 millones para el Ministerio de Justicia, con el objetivo de garantizar la implementación efectiva del nuevo régimen. En paralelo, Diputados debatirá la ratificación del acuerdo Mercosur-UE, firmado el 17 de enero en Asunción. El tratado —de más de 5.000 páginas— prevé la eliminación de aranceles para más del 90% de las exportaciones del Mercosur y una reducción de barreras para bienes industriales y tecnológicos europeos. Aunque el entendimiento aún debe superar instancias institucionales en Europa, el Gobierno busca enviar una señal política clara de respaldo al proceso de integración comercial. Con el acompañamiento de aliados y sectores dialoguistas, el oficialismo llega a la sesión con optimismo. El resultado marcará el tono de la relación de fuerzas en Diputados para el resto del año legislativo.