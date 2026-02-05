Este jueves por la tarde se anunció la firma oficial del Acuerdo de Comercio e Inversión Recíproco entre Argentina y Estados Unidos. El entendimiento busca profundizar la cooperación bilateral entre ambos países y afianza la alianza estratégica entre Javier Milei y Donald Trump. Si bien la mirada está puesta en conocer la letra chica del marco, se espera que cumpla con los lineamientos generales que se pactaron a fines de noviembre de 2025, cuando ambos gobiernos habían anticipado la firma de un convenio orientado a reducir y eliminar barreras no arancelarias. Según confirmó la Casa Blanca, la decisión se encuadra dentro de una “alianza estratégica basada en valores democráticos compartidos y una visión común de libre empresa, iniciativa privada y mercados abiertos”. Los elementos clave del acuerdo además un mayor acceso a mercados, el fortalecimiento de propiedad intelectual y hasta normas laborales. Todos estos ejes apuntan a “impulsar el crecimiento a largo plazo, ampliar las oportunidades y crear un entorno transparente y basado en normas para el comercio y la innovación”. “El resultado refleja la ambición y los valores compartidos de ambos países, y se basa en las medidas que Argentina ya ha tomado para modernizar su régimen comercial y de inversión y fomentar condiciones recíprocas”, destacaron. En ese sentido, aunque falta por conocer la versión final del acuerdo, se avanzaría con los principales puntos del acuerdo que rubricaron Argentina y Estados Unidos a finales de noviembre de 2025: Los países abrirán sus mercados recíprocos para productos clave. Argentina otorgará acceso preferencial a los mercados estadounidenses para las exportaciones de bienes. Entre los productos listados se incluyen ciertos medicamentos, productos químicos, maquinaria, productos de tecnología de la información, dispositivos médicos, vehículos automotores y una amplia gama de productos agrícolas. A cambio, Estados Unidos eliminará los aranceles recíprocos sobre ciertos recursos naturales no disponibles y artículos no patentados para uso farmacéutico. Los países también se comprometieron a “mejorar las condiciones de acceso bilateral y recíproco a los mercados de carne de res”. Uno de los temas sensibles del acuerdo era la propiedad intelectual, ya que había cobrado relevancia tras la mención por productos falsificados o pirateados, en especial en La Salada. En este apartado, Argentina se comprometió a seguir mejorando la aplicación de la ley contra los productos falsificados y pirateados, incluso en el entorno digital. Esto incluye "criterios de patentabilidad, el retraso en la tramitación de patentes y las indicaciones geográficas, así como a trabajar para armonizar su régimen de propiedad intelectual con las normas internacionales". Argentina acepta la importación de ganado bovino vivo y permitirá el acceso de aves de corral estadounidenses en el plazo de un año. Por otro lado, se comprometió a restringir el ingreso de algunas denominaciones para quesos y carnes. Simplificará además el registro de la carne de vaca, productos cárnicos, vísceras y productos porcinos estadounidenses y “no exigirá el registro de las instalaciones para las importaciones de productos lácteos estadounidenses”. “Estados Unidos y Argentina tienen la intención de colaborar para abordar las barreras no arancelarias que afectan al comercio de alimentos y productos agrícolas”, agrega el comunicado. “Argentina ha reafirmado su compromiso con la protección de los derechos laborales reconocidos internacionalmente", sostiene el comunicado y agrega que Argentina debe prohibir la importación de bienes producidos mediante trabajo forzoso u obligatorio. Argentina también aceptó combatir la tala ilegal, fomentar una economía “más eficiente en el uso de los recursos”, incluso en el sector de minerales críticos, y a aplicar las obligaciones del acuerdo de la OMC sobre subsidios a la pesca. El pacto establece que Argentina intensificará su cooperación con Estados Unidos para “combatir las políticas y prácticas no mercantiles de otros países”. También avanzarán en armonizar enfoques en control de exportaciones, seguridad de las inversiones, evasión arancelaria y otros temas. El acuerdo abarca la intención de cooperar para facilitar las inversiones y comercio de minerales críticos. Además, los dos países también acordaron trabajar para estabilizar el comercio mundial de soja. Como parte del entendimiento, Argentina se comprometió a abordar “posibles acciones distorsionadoras de las empresas estatales” y los subsidios industriales “que puedan tener un impacto en la relación comercial bilateral”. Por último, Argentina reconocería a EE.UU. como jurisdicción adecuada para transferencia de datos, “incluidos los datos personales, y absteniéndose de discriminar a los servicios o productos digitales estadounidenses”. Además, aceptará firmas electrónicas estadounidenses válidas. Ahora queda esperar cómo se implementarán los distintos arreglos con Estados Unidos y cuál será su impacto concreto para la Argentina.