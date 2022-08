Acompañado por Martín Palermo, Mauricio Macri prometió: "Vamos a volver en 2023"

El ex presidente Mauricio Macri se encuentra de gira por Rosario, y al llegar sorprendió por estar acompañado por un ídolo de Boca. Se trata de Martín Palermo.

"El gobierno nunca tuvo un plan, rumbo ni grandeza. Sigue manejándose en la improvisación sin medir el daño. Una verdadera máquina de demolición. No tenemos presente, pero tenemos futuro", opinó Macri.

Y concluyó: "Vamos a volver a gobernar en 2023".



En la provincia de Santa Fe, Macri mantiene una agenda de encuentros con productores agropecuarios y una reunión en la Fundación Libertad, un centro de estudios de orientación liberal.

Macri participa en la ciudad santafesina de una nueva edición del Congreso de Aapresid (Asociación de Productores en Siembra Directa), en otro acercamiento al sector agropecuario, tras haber participado en varios eventos durante la reciente edición de La Rural en Palermo.

Después del huracán que produjo Elisa 'Lilita' Carrió en la interna de Juntos por el Cambio, Mauricio Macri está siendo especialmente esperado en Rosario, donde se especula que en algún momento de la amplia jornada que tiene prevista en aquella ciudad se refiera al áspero tema.



Hasta ahora el único que habló de su círculo más íntimo es Fernando De Andreis, ex secretario general de la Presidencia, que para muchos es como si hablara el propio Macri. "Algunas declaraciones podrían no ayudar. Creemos que hay que encontrar formas de marcar nuestras diferencias sin descalificar a terceros. No nos distraigamos del objetivo fundamental de rescatar a la Argentina", sostuvo en un hilo de tuits, sin mencionar a Carrió.

Con Mauricio creemos que el futuro tiene que ser con valores. Con libertad -por supuesto- con responsabilidad, honestidad, valentía y mucho respeto a los demás. — Fernando de Andreis (@deAndreis) August 10, 2022

Por otro lado, trascendió que ayer Macri habló con buena parte de los dirigentes que se pronunciaron al respecto, buscando tomar distancia de los dichos de Carrió. "Es una barbaridad actuar de ese modo", aseguraron que dijo el ex Presidente a dos fuentes que confirmaron esos llamados. Y pidió que se mantenga la calma.

Por la tarde, de la mano del diputado y vicepresidente nacional del PRO, Federico Angelini, tiene prevista una recorrida con vecinos.

Macri fue el único que aún no se ha pronunciado públicamente sobre la retahíla de críticas que enunció la líder de la Coalición Cívica y, por lo que se sabe, tiene pensado seguir en la misma línea. "La lógica de Mauricio es cada uno se haga responsable de sus propias palabras", dicen cerca de él, confirmando que buscará bajar el tono a la crisis desatada.