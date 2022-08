Juntos por el Cambio contra Elisa Carrió: fuerte repudio de Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich y otros referentes

Patricia Bullrich y Elisa Carrió en Exaltación de la Cruz, en tiempos de pandemia

La inédita situación que se generó en la madrugada con un hilo de tuits que publicó pasadas las 12 de la noche la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, criticando duramente una de las fundadoras de la coalición opositora y líder de la CC, Elisa Carrió, no para de escalar.

Son varios ya los referentes de la coalición que arremetieron contra la dirigente, respaldando la primera embestida de la ex ministra de Seguridad de Mauricio Macri. A lo que la ex líder radical no dudo en volver a contestar.



"Tengo un profundo respeto por Lilita, una de las fundadoras del espacio junto a Mauricio, pero no estoy de acuerdo con sus declaraciones de estos días sobre distintos miembros de Juntos por el Cambio. Este no es el camino", posteó un mensaje de una carilla el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

El precandidato presidencial sumó: "Es muy saludable que haya discusiones internas, pero el límite son los agravios. Tenemos instancias establecidas como la Mesa Nacional, mecanismos que debemos seguir fortaleciendo e institucionalizando".



ESTE NO ES EL CAMINO pic.twitter.com/EOSBhsOnJ5 — Horacio Rodríguez Larreta (@horaciorlarreta) August 10, 2022

"El camino es la transparencia", retrucó Carrió a través de su cuenta en la red social. La líder de la Coalición Cívica había hecho duras declaraciones por televisión cuestionando al presidente de la UCR, Gerardo Morales, al diputado y precandidato a presidente radical, Facundo Manes y a los presidente y vicepresidente del bloque PRO en la Cámara de Diputados, Cristian Ritondo y Gerardo Milman.

También apuntó contra los diputados Emilio Monzó y Rogelio Frigerio, por sus vínculos con el recientemente designado ministro de Economía, Sergio Massa, y -en general- sus vínculos con administraciones peronistas durante la gestión de Mauricio Macri como Presidente.

Carrió, a su vez, arremetió en forma genérica contra funcionarios de María Eugenia Vidal cuando fue gobernadora de la Provincia de Buenos Aires. "Le dije (a Mauricio Macri) que yo estoy harta de que haya doble juego, y voy a hablar. Y él me dijo que tengo razón. Yo ya hablé y el tembladeral que hay. Me llaman a toda hora, pero aclaro que la unidad está asegurada", aseguró la ex diputada.

REACCIONES

"Siempre voy a trabajar para consolidar la unidad de @juntoscambioar. Quiénes atenten contra este objetivo, son funcionales al kirchnerismo. Cualquier denuncia se debe presentar en la justicia con pruebas y no en shows televisivos que siguen alejando a la política de la sociedad", salió también al cruce Rogelio Frigerio.

El ex ministro del Interior, que ahora busca instalarse como candidato en Entre Ríos para la gobernación, había sido señalado por Carrió por direccionar los recursos del Estado nacional, deficitario, hacia las arcas de las provincias. "¿Quién le dio el dinero? Frigerio, con el fondo de Infraestructura. Incluso hubo obras del fondo de infraestructura que se dieron en Tierra del Fuego a la empresa de Carlos Kirchner", disparó.

Siempre voy a trabajar para consolidar la unidad de @juntoscambioar. Quiénes atenten contra este objetivo, son funcionales al kirchnerismo. Cualquier denuncia se debe presentar en la justicia con pruebas y no en shows televisivos que siguen alejando a la política de la sociedad. https://t.co/bqNyoBumGd — Rogelio Frigerio (@frigeriorogelio) August 10, 2022

Otro que salió a responder fue Diego Santilli, que compartió una visita a Entre Ríos con Frigerio en medio de la protesta del campo, el mes pasado. "Tengo una amistad con @cristianritondo, @frigeriorogelio y @monzoemilio. Conozco y valoro también a @GerardoMorales y @ManesF. Podemos tener diferencias, pero debemos ser responsables y sostener la unidad de @juntoscambioar para derrotar en las urnas al kirchnerismo", tuiteó.

Y Morales tampoco se quedó callado y lanzó su propio hilo: "No vale todo, @elisacarrio. Es de una gran irresponsabilidad tu actitud insultante hacia mí como Gobernador. Si hay alguien al que le tocó enfrentar a la mafia y que no negocia impunidad, soy yo."

No vale todo, @elisacarrio. Es de una gran irresponsabilidad tu actitud insultante hacia mí como Gobernador. Si hay alguien al que le tocó enfrentar a la mafia y que no negocia impunidad, soy yo. [+] pic.twitter.com/rgrAGlQS7r — Gerardo Morales (@GerardoMorales) August 10, 2022

tarde agitada

Luego de una tarde agitada por declaraciones en igual tono que la dirigente había realizada el lunes por la noche, que llevaron a un cruce permanente de contactos para ver qué actitud se tomaba, si convenía levantar el tema o dejarlo pasar, como ya había sucedido en otras oportunidades, Carrió redobló la apuesta. El martes por la noche, en otro canal, la ex diputada reiteró sus acusaciones y la titular del PRO no dudó en que urgía la necesidad de cruzarla.

Tras varias consultas entre los principales afectados por las declaraciones de Carrió, se tomó la decisión de que sea Bullrich, como presidenta de uno de los partidos fundadores de Juntos por el Cambio quien debía salir a contestarle, y que luego salieran los demás dirigentes avalando la postura.

Bullrich emitió cinco tuits que arrancaron diciendo "como presidenta del PRO no puedo ver con buenos ojos el espectáculo degradante de Elisa Carrió, al golpear a dirigentes de Juntos por el Cambio objetando sus conductas éticas. Y esto sin mirar la propia y la de sus aliados. Basta, Carrió".

Quizás el texto más duro del hilo de posteos es el que pasará más desapercibido. Se trata de una línea en la que Bullrich acusa a Carrió de tomar esa actitud crítica "para defender posiciones de poder de su fuerza", lo que "no es aceptable".

Como presidenta del PRO no puedo ver con buenos ojos el espectáculo degradante de Elisa Carrió, al golpear a dirigentes de Juntos por el Cambio objetando sus conductas éticas. Y esto sin mirar la propia y la de sus aliados. Basta, Carrió. %uD83E%uDDF5 — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) August 10, 2022

En Juntos por el Cambio, en efecto, suelen acusar -siempre por lo bajo- a la líder de la Coalición Cívica por utilizar el método de salir a hacer duras críticas para obtener más posiciones en la distribución del poder interno.

La titular del PRO reconoció diferencias, pero escribió que "aunque no siempre coincida con ellos en sus posiciones, no aceptaré el insulto a nuestros dirigentes, ni a otros que conforman nuestra coalición. No vale todo. No vale eso de que 'porque es Carrió nadie la enfrenta'".

En el último posteo dijo que "como presidenta del PRO digo basta y no me callo. La unidad es la herramienta más potente contra el kirchnerismo. Quien atente contra ella pone en riesgo la construcción del cambio que sueñan millones de argentinos".

Monzó, Sabrina Ajmechet, Fernando Iglesias, Sebastián García de Luca entre otros, salieron a respaldar en la madrugada las declaraciones de Bullrich. Sus dichos, sin duda, provocarán una profunda crisis en la oposición y en sus votantes, ya que ambas comparten el electorado "halcón", contra Horacio Rodríguez Larreta, que es considerado una "paloma".

Aunque no fue aludido en las denuncias televisivas de Lilita, el jefe de Gobierno porteño también se sumó al ring con su carta pública. "Si tuviera negocios con (Sergio) Massa lo diría, porque no estoy dispuesta a defender a nadie", dijo Carrió.

No hay que olvidar que Bullrich militó durante varios años con Carrió, aunque luego se separó de la Coalición Cívica y fundó su propio partido, hasta disolverlo y afiliarse -y a todo su equipo- al PRO.

En horas del mediodía, también se conoció un comunicado de prensa de la Coalición Cívica/ARI, que preside el diputado Maximiliano Ferraro. "Juntos por el Cambio puede pedirle a Elisa "Lilita" Carrió que se retire definitivamente de la política, y tal vez es lo que quiere. Si eso sucede, lo hará, pero no puede pedirle que le mienta a la sociedad", expresó. Agregó que "esto no afecta a la unidad, sino que contribuye a un Juntos por el Cambio mejor, más sincero y plural, como siempre fue y debe seguir siendo. La unidad no debe confundirse con unanimidad o uniformidad".

Por lo que trascendió, Macri decidió no pronunciarse todavía e hizo llegar a varios dirigentes su opinión sobre las declaraciones de líder de la Coalición Cívica, que considera especialmente inoportunas cuando es el Frente de Todos el que debería salir a explicar los conflictos que tiene y no Juntos por el Cambio.