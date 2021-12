"Aberrante e inmoral": Javier Milei le pegó un derechazo al impuesto a la herencia que quiere cobrar el Gobierno

Javier Milei salió a criticar duramente la habilitación del impuesto a la herencia acordada por Alberto Fernández y los gobernadores en el nuevo consenso fiscal firmado este lunes por 23 provincias, con excepción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El diputado libertario calificó como "aberrante e inmoral" la iniciativa, que fue incluida -no sin polémica- en el acuerdo impulsado por el gobierno nacional que habilita a las provincias a aumentar el gasto público por encima de la suba de la inflación.

"El impuesto a la herencia me parece aberrante. Hay por lo menos cinco aristas del problema: una del índole moral, una de eficiencia asignativa, una en términos dinámicos, un problema de técnica impositiva y una ideológica", explicó el economista en diálogo con el canal TN.

Por qué Milei dijo que el impuesto a la herencia es inmoral

En esa línea, agregó: "Si yo me gano el dinero honestamente, puedo disponer del mismo. Y si yo decido hacer un regalo mientras vivo o post mortem es un problema mío. Entonces esto es inmoral porque te están quitando el fruto de tu trabajo y cómo vos lo querés asignar. ¿Quién es el Estado para penalizarte porque decidís dejarlo como regalo cuando uno se muere?".

Milei agregó, además, que está claro que cuando el Estado reciba ese nuevo ingreso "lo va a asignar a cualquier otra cosa".

"Y así va a a afectar los precios relativos, va a modificar la forma en que se asignan los recursos, van a modificar la estructura del capital y eso termina haciendo daño. Genera pérdida de bienestar, porque vos no ibas a gastar en eso, y pérdida de eficiencia económica y penaliza el crecimiento", precisó.

Vale recordar que Alberto Fernández y los gobernadores de las 23 provincias del país firmaron este lunes el Consenso Fiscal para el 2022, que eleva los topes para las alícuotas de Ingresos Brutos y habilita la creación de un impuesto a la herencia.

En la Casa Rosada solo faltó Horacio Rodríguez Larreta, el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que se negó a dar de baja el juicio a la Nación por la quita de coparticipación.

Impuesto a la herencia: objetivo 2022

Con el nuevo consenso fiscal firmado con las provincias, el Gobierno habilitó nuevos impuestos y la suba de alícuotas en Ingresos Brutos.

Dentro de ese paraguas, la administración de Alberto Fernández ya avisó que avanzará con la discusión del impuesto a la herencia durante el próximo año.

Quien dio el puntapié inicial fue la secretaria de Provincias del Ministerio del Interior, Silvina Batakis , quien remarcó que es un impuesto "muy bien visto" y que "genera equidad".

En diálogo con Radio 10, la ex ministra de Economía de la provincia de Buenos Aires analizó: "Venimos trabajando con las provincias hace dos o tres meses, cada provincia nos hizo una devolución. La única jurisdicción que no va a firmar es la Ciudad, que no hizo ninguna devolución de la propuesta. Y en esa propuesta surge la idea de analizar el año que viene el impuesto a la transmisión gratuita de bienes, coloquialmente ‘la herencia', que está en todos los países desarrollados".

Y agregó: "Por la academia internacional es el impuesto mejor visto porque genera equidad en esto que muchos hablan, de la meritocracia. No es meritocracia cuando recibís herencias distintas a lo largo del tiempo y cómo se van acumulando".