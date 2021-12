El problema de salud de Javier Milei que lo complica para estar en el Congreso: cómo lo explicó

Javier Milei se mostró "muy honrado y feliz de ser el primer liberal libertario hispanohablante en ocupar una banca" en el Congreso y contó, a propósito de una foto suya recostado por una pared que se viralizó, cuál es el problema de salud que lo aqueja desde hace tiempo.

El economista explicó que padece desde hace años problemas de columna que le provocan fuertes dolores de espalda cuando está mucho tiempo parado, y que la obligación de estar de pie durante la jura, tal como lo establece el protocolo, lo tuvo a maltraer.

"Para la jura todos tenemos que estar de pie, y tengo problemas de columna. Para mí, respetar la regla era algo que me producía mucho dolor físico", remarcó en diálogo con radio Rivadavia.



El economista destacó, además, el trabajo de su espacio durante las elecciones al haber colocado en el centro del debate "las ideas de la libertad".

"Vivo esto como un trabajo que tiene más responsabilidad porque estamos representado a aquellos porteños que decidieron una solución liberal dura", afirmó.

Y agregó: "La victoria no proviene de la cantidad de soldados que tengas sino de las fuerzas del cielo".



Desconectados de la realidad

Milei criticó a los diputados de la izquierda del Frente de Izquierda y de los Trabajadores-Unidad, quienes se sientan a su lado en el recinto, a quienes tildó de estar "desconectados con la realidad".

"Ellos dicen que el capitalismo es lo peor que existe, y cuando hablan a modelos exitosos citan a la Unión Soviética. Es una discusión complicada, en términos de que defienden un argumento rebatido en la teoría económica y aplastado por la evidencia empírica", apuntó.

Bloques separados

Milei ratificó, por último, que conformará un bloque separado del que integrará José Luis Espert (Avanza Libertad) porque a pesar de tener "un montón de cosas en común", también tienen "diferencias".

"En principio somos bloques separados. Eso no quiere decir que no tengamos un montón de cosas en común, pero también tenemos nuestras diferencias. José Luis es un liberal clásico, yo soy un liberal minarquista, entonces en algunos puntos no estamos de acuerdo", señaló en declaraciones a Diputados TV.