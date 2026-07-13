El 2027 supone un escenario de presión en el frente fiscal. A la meta fijada por el FMI para el superávit se suma la voluntad del Gobierno de paralizar a “la política” una vez que se agote el Presupuesto.

El presidente Javier Milei anticipó la semana pasada que buscará implementar un mecanismo como el “shutdown” de Estados Unidos, esto es, el cierre de la administración pública en el caso de no tener presupuesto. El caso norteamericano rige cuando la ley que detalla los gastos para el año que comienza no es aprobada por el Congreso. El caso argentino sería diferente.

Milei planteó que busca aprobar una ley que paralice al Poder Ejecutivo en el caso de que se agote el Presupuesto aprobado para el año vigente. El antecedente estadounidense detalla que el cierre de la administración paraliza todas las actividades no esenciales y las partidas que no tengan leyes especiales para la asignación de recursos (en el caso argentino, las jubilaciones, por citar un ejemplo, tienen una ley aparte que establece la actualización de las partidas).

Si bien hay actividades que se mantienen, el pago de los salarios o proveedores depende de que se apruebe el presupuesto, por lo que puede haber demoras en las remuneraciones. Los empleados de actividades no esenciales son cesanteados o tienen vacaciones hasta nuevo aviso. En general su duración es acotada, pero el último shutdown de 2025 se extendió por 44 días y llegó a afectar el dictado de clases y la recolección de basura.

La intención del Gobierno coincide con un escenario desafiante en materia de gastos e ingresos. El FMI fijó para el año próximo una meta de superávit equivalente al 2,5% del PBI, 1,1 puntos más que la meta fijada para este año. El resultado financiero sería de 0,5% del PBI, luego del pago de intereses de deuda por el 2% del PBI.

El organismo agregó que el gasto primario deberá ser equivalente al 14,9% del PBI.

El resultado se plantea desafiante en particular ante la caída de la recaudación que se observó este año y desde finales de 2025. “La recaudación tributaria nacional total habría descendido un 5,3% real interanual durante el primer semestre de 2026”, explicó Nadin Argañaraz, director del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF).

Si bien esta caída no habla del desempeño del año próximo, el Gobierno ha implementado bajas de impuestos que tendrán impacto en el próximo año fiscal, como en el caso de las retenciones.

La baja más esperada era la de la soja, que irá del 24% actual al 15% en diciembre de 2028, con un esquema de bajas escalonadas que comienza en enero del año próximo. También se anunció la baja progresiva en los principales granos exportados y en bienes industriales.

El costo fiscal de la baja de retenciones tendrá su principal incidencia en 2027. El ministro detalló que el costo fiscal por la reducción de retenciones al agro será de u$s 32 millones en 2026, u$s 415 millones en 2027 y u$s 1224 millones en 2028, mientras que el costo fiscal para la baja de este tributo sobre la industria será de u$s 25 millones para 2026 y u$s 115 millones en 2027.

En paralelo, entrará en vigencia el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), régimen que deriva aportes que eran volcados a ANSES para el pago de jubilaciones hacia el mercado de capitales, para que los empleadores puedan crear un fondo para eventuales despidos.

El desvío de los fondos de ANSES puede sumar presión al Tesoro, ya que las jubilaciones ajustan por inflación de dos meses atrás y la entidad no tiene injerencia sobre el pago de las mismas. Hoy las jubilaciones representan casi la mitad del gasto primario del Estado. El costo fiscal estimado es de u$s 3000 millones por año.

El Gobierno tiene la expectativa puesta en que la recaudación se recupere a partir de la suba de la actividad económica. Si bien atribuye la baja a la quita de impuestos, las bajas en IVA, aportes a la seguridad social y Ganancias explican gran parte del desplome de los ingresos públicos. Así, ante una meta exigente de superávit e ingresos tensionados, el Gobierno prioriza el recorte, que deberá ser contemplado para instrumentar el shutdown.