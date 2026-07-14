A la espera de anuncios de alivio fiscal durante la visita del presidente Javier Milei, la Sociedad Rural Argentina (SRA) inauguró este martes la actividad en la pista central de Palermo, con el tradicional ingreso de los primeros ejemplares.

Nicolás Pino destacó la complementariedad con el sector energético, marcada por la alianza con YPF; no descartó anuncios oficiales y sembró expectativa por la línea de crédito exclusiva del Banco Nación ( BNA ).

Por su parte, Marcos Pereda, en plena disputa por la presidencia de la entidad, sumó contrapuntos respecto a las necesidades del sector y puso el eje en la urgencia de recuperar la competitividad.

El inicio formal de la 138° Exposición de Ganadería, Agricultura e Industria Internacional, en el marco de los 160 años de la Sociedad Rural Argentina (SRA), con el arribo de Tim Payne, un carnero de la raza Romney Marsh de 110 kilos, proveniente de la Cabaña Moreaki.

Luego ingresó Tini Tini, una imponente vaca de la raza Limousin de 706 kilos de la Cabaña La Cotidiana, que lo hizo acompañada por su ternero de seis meses, bautizado De Paul.

“Nos esperan, a partir de ahora, unos días de muchísima intensidad en esta Exposición. Ahora empieza el movimiento fuerte con la llegada de las estrellas de la muestra, que son los animales”, señaló Pino ante directivos de la SRA, de La Rural S.A., y de los principales referentes de las entidades que conforman la Mesa de Enlace.

El dirigente precisó que se espera la presencia de más de 2500 animales —destacando la vuelta de las aves a los pabellones—, e xpositores de 15 provincias y la realización de 42 remates que movilizarán cerca de 200 mil cabezas de ganado.

La alianza con la energía

Una de las grandes novedades de la edición 2026 es la incorporación de YPF como socio principal en el naming de la muestra, destacó Pino en diálogo con El Cronista.

Respecto a este paso el dirigente rural enfatizó la profunda sinergia entre la agroindustria y el sector energético.

“No es casual el lema ‘El campo nos une’. Nos une en la función de que hay otros sectores que están mostrando mucha actividad y potencial hacia adelante, y uno de ellos es la energía”, explicó el titular de la SRA, destacando el diálogo fluido que mantiene con el presidente de la petrolera de bandera, Horacio Marín.

Pino ejemplificó esta visión de conjunto a través de las necesidades de infraestructura del país: “Si nos situamos en Salta o Jujuy, donde la minería está trabajando fuertemente, esa producción tiene que bajar desde los 3000 o 4000 metros de altura. ¿Qué necesita? Infraestructura, rutas, trenes. Toda esa mejora no solo la va a aprovechar la minería; el campo también va a poder transportar su producción por ahí. Son actividades que van a trabajar en conjunto”.

En ese sentido, si bien reconoció las obras como pasos clave para la producción, fue optimista al señalar que “ya se está viendo”.

El foco en la competitividad

El inicio de la muestra también dejó en evidencia la compulsa electoral por la conducción de la SRA. Marcos Pereda, actual vicepresidente de la entidad y quien disputa la presidencia, coincidió en que “la macroeconomía está bien” en sintonía con el oficialismo, pero advirtió que todavía queda mucho por resolver y ubicó a la competitividad como el eje absoluto de su propuesta.

A diferencia de la mirada de Pino, Pereda se mostró más firme en el pedido de alivio fiscal “inmediato”.

El candidato opositor propone eliminar de forma urgente las retenciones a las economías y sectores más chicos, como la ganadería, la pesca o la miel. Según sus estimaciones, estos derechos de exportación representan apenas unos u$s 200 millones para el Estado, por lo que quitarlos funcionaría como un incentivo de inversión para que la producción “derrame” en el interior “más castigado”.

El plano logístico también marcó matices. Mientras Pino rescató que los procesos de licitación ya se están activando, Pereda urgió a realizar una reingeniería profunda y de fondo en toda la red de caminos del interior, calificando el estado vial actual como un “lastre estructural” para la competitividad que el país arrastra desde hace demasiado tiempo.

Agenda Milei

La discusión sobre el futuro económico y la relación con el Gobierno nacional sumó otra dimensión analítica en la voz del vicepresidente de la SRA.

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Pereda señaló que el principal desafío institucional de cara al Ejecutivo es encontrar alternativas viables para financiar la transición, considerando los 5000 a 7000 millones de dólares que el Estado aún recauda por vía de las retenciones a los granos.

“No es tanto dinero para un gobierno en la medida en que tengas crédito. Pero Argentina todavía no tiene crédito en el mundo”, expresó Pereda a El Cronista.

Para el dirigente, esta cifra no representaría un escollo si la Argentina lograra recuperar el acceso al crédito internacional, una ventanilla que el país todavía no pudo reabrir.

En ese sentido, Pereda destacó el rol central del agro como “la gallina de los huevos de oro” pero remarcó que, si no se lo incentiva y financia adecuadamente, no tendrá la fuerza necesaria para traccionar y reactivar la economía nacional.

Por su parte, Pino se centró en los avances de la gestión y anticipó que el Banco Nación va a presentar “la línea de crédito más interesante de todo este año”.

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“No tengo ninguna precisión de por dónde va, con la tasa”, dijo ante la insistencia por conocer detalles de la línea de financiamiento que anunciará este jueves el BNA pero manifestó su alta expectativa de que las opciones financieras estimulen los negocios a lo largo de las próximas jornadas.

Desde la entidad confirmaron que el lanzamiento se dará durante la inauguración del stand institucional en La Rural, este jueves 16 de julio, a las 10 horas. “Se anunciará la propuesta comercial más competitiva del mercado para el sector, con el objetivo de continuar impulsando la actividad económica”, indicaron fuentes del BNA.

Respecto a la baja de retenciones, particularmente de la carne que no fue incluida en el último cronograma de alivio oficial, Pino bajó el tono pero no descartó novedades.

“El presidente no sé... no hay que generar expectativas, dejémoslo a él que haga lo que hace” dijo y afirmó que “los derechos de exportación tienen que ser cero”, aunque reconoció las prioridades macroeconómicas del Ejecutivo nacional.

“El presidente lo ha dicho. Es el primero que critica este impuesto nefasto, entendiendo que no negocia el tema del superávit y demás. Así que él tiene, el Gobierno me refiero, la potestad de ir viendo de qué manera podemos llegar lo antes posible al cero de derechos de exportación en todas las producciones”.