Respaldo a Guzmán y alineamiento de la política económica: la visión de los empresarios tras la salida de Feletti

Nadie levantará su copa y propondrá un brindis por, Martín Guzmán, como hizo Eduardo Eurnekian el 5 de este mes, en el almuerzo del Centro Interamericano del Comercio y la Producción (Cicyp). Pero los empresarios de distintos sectores volvieron a respaldar al funcionario ante las críticas internas del kirchnerismo y destacaron el alineamiento de la política económica que supone haber puesto a un hombre del ministro de Economía en la Secretaría de Comercio Interior, luego de la salida de Roberto Feletti, y haber allanado el recorrido de la política energética, aunque reste la puntada final con la oficialización de los nuevos cuadros tarifarios.

El mundo corporativo tiene de Guillermo Hang una sola referencia: "Es íntimo de Guzmán", como resumió un ejecutivo consultado. Era sus ojos en el Banco Central y ahora desembarcará en un organismo que era, hasta el viernes, prácticamente un ministerio paralelo. Una ronda de consultas entre empresarios arrojó un desconocimiento generalizado sobre el funcionario, que incluye en su CV un paso por áreas técnicas de Economía, y dudas sobre el equipo que podrá conformar. Pero la certeza de que implica darle más poder a Guzmán.

Cambios positivos

"Los cambios me parecen positivos, Hang es parte del equipo de Guzmán va a estar alineado, se alinearon los planetas", dijo Martín Cabrales, vicepresidente de la firma cafetera. "No es momento para internas políticas, la inflación es muy preocupante y Guzmán tiene un desafío muy difícil", agregó. En su opinión, Economía debe buscar "un acuerdo de precios y salarios", porque "los controles (de precios) no son la solución".

Martín Cabrales destacó que, con los cambios en el equipo económico, "se alinearon los planetas".

El ejecutivo de otra gran empresa alimenticia se mostró sorprendido por la salida de Feletti. "El nuevo secretario no es muy, muy conocido en el mercado y habrá que ver cuál será la política, más allá de los nombres", dijo. "Esto parecería ser un empoderamiento a Guzmán, pero es muy razonable que Comercio Interior pase a Economía, para alinear la macro con la micro", agregó.

La salida de Feletti puede traer algunos inconvenientes técnicos. "Ya nos estábamos entendiendo", dijo un ejecutivo que mantenía reuniones periódicas con él y desconoce qué encontrará ahora en esos despachos, más allá de que se anticipan cambios para reducir la brecha entre Precios Cuidados y el resto de los bienes.

Clave política

Pero se leyó en clave política más allá de las empresas del consumo masivo. Mientras el presidente Alberto Fernández y Guzmán presentaban el nuevo decreto para flexibilizar el cepo cambiario a las petroleras que aumenten sus inversiones en una mesa en la que escuchaban Paolo Rocca y otros ejecutivos del sector.

"En la medida en que el equipo económico esté en la misma sintonía y se le dé un poder político y real al ministro, puede ser un cambio positivo", dijo un empresario de la Construcción. "Debió haber pasado dos meses antes", agregó, que apuesta a las oportunidades que se abren atadas a la energía. "Tiene que haber homogeneidad, tanto Comercio como en Energía" dijo.

"Los desafíos son en materia energética y en el combate contra la inflación, y para eso se necesita un Ministerio orgánico", dijo José Urtubey, de Celulosa Argentina. "A Guzmán lo veo sólido en sus presentaciones, en su visión, pero el desafío es pasar el invierno, es resolver estos temas", añadió.

José Urtubey sostuvo que se necesita un "Ministerio orgánico" para las políticas energéticas y de precios.

"Los sectores empresarios y sindicales están pensando en cómo sostener esta realidad", agregó Urtubey, consultado sobre el apoyo del establishment y los gremios a Fernández y a su gabinete económico.

Fernández, que mantuvo encuentros cara a cara con Rocca y con Luis Pagani, de Arcor, en las últimas semanas, les pide inversiones. "Para que nadie tema que las reglas de juego cambien y que, como muchas veces ha pasado en Argentina, uno se queda colgado del pincel y le sacaron la escalera, vamos a dejar claramente marcada cuál es la escalera y ustedes tendrán que ocuparse de pintar", dijo Fernández este martes.