Debuta Guillermo Hang en Comercio: qué decía sobre inflación y control de precios y cómo será la nueva política

La trayectoria del ex director del BCRA y ahora secretario de Comercio Interior, Guillermo Hang, destaca su pasado en la Universidad Nacional de La Plata, desde donde forma parte del círculo íntimo del ministro de Economía, Martín Guzmán. Su área de expertise no está vinculada a los precios pero en medio de los cruces -con distinto grado de vehemencia- en el Frente de Todos, Hang es, ante todo, un hombre de confianza.

Hang, además, pero comparte con Guzmán la visión de que la política fiscal está relacionada con la monetaria y, por ende, con la inflación y que los controles de precios tienen fecha de caducidad y deben evitar las distorsiones. En materia de precios, el Gobierno insistirá con una política de baja gradual.

El último acto de Roberto Feletti: así fue el almuerzo donde le renunció a Martín Guzmán



Quién es Guillermo Hang, el nuevo secretario de Comercio Interior que reemplaza a Roberto Feletti



Hang se presentó en sociedad como flamante secretario de Comercio Interior en el anuncio de flexibilización del cepo para atraer inversiones petroleras, con los empresarios del sector. Al entrar a la Casa Rosada dejó sus primeras definiciones: dijo que estaba "preocupado como todos" por la inflación y prometió trabajar para revertir la suba de precios.

En un diálogo reciente con equipo de Economía del Foro de Pensamiento Crítico, Hang, que hasta ahora cultivó el bajo perfil, dejó una serie de definiciones sobre la inflación, el tipo de cambio y los controles de precios donde reconoce que esas políticas se deben hacer de una manera muy especial de modo que pueda respaldar el plan económico .

El ministro de Economía plantea en la nueva etapa de Precios Cuidados ir bajando las brechas entre los productos libres y los regulados , para solucionar los problemas de desabastecimiento. Por estas horas, el trabajo de la dupla Guzmán-Hang estará centrado en medidas para seguir adelante con "una baja de la inflación paulatina".

inflación cero

En ese marco, quienes dialogan con el ministro lo escuchan decir habitualmente que "la inflación cero no funciona" porque "cuando deja de funcionar, explota".

Nuevos billetes: cuánto se gastó de más por no hacer uno de $ 5000

Sin Roberto Feletti, el kirchnerismo quitó a su último bastión de la lucha contra la inflación



En el caso de Precios Cuidados, la preocupación oficial se centra en cuántos de los productos con valores acordados están efectivamente en las góndolas y si son accesibles para quienes lo van a buscar. "Si el producto se evapora y hay que comprar el de al lado, que no está cuidado, no sirve", reconocen en el Gobierno.

En ese mismo sentido, la participación de Hang en el Foro de Pensamiento Crítico dejó definiciones como el reconocimiento de que los programas de precios "deben seguir una lógica no muy alejada de la realidad con el sentido de no provocar distorsiones generales de precios".

"Lo mismo sucede cuando llega el momento para retirar los controles, se debe proceder cuidadosamente y gradualmente, intentando no afectar ni alterar al resto de la economía. Su efectividad reside en la forma que el gobierno pueda administrarlos", recopilaron.

Guillermo Hang, ex director del Banco Central, durante las Jornadas Monetarias del BCRA

los problemas de la inflación

Desde una explicación teórica, para Hang los problemas en economía pueden ser la pobreza, la desigualdad, la inflación, el estancamiento y falta de inversiones.

Allí indicó que para lograr resolver los grandes problemas de la economía, los Estados tienen diferentes herramientas que le permiten modificar variables económicas que están directa, o indirectamente relacionadas. Y reconoció que los problemas residen en la reducción del salario real, espirales inflacionarias, imposibilidad de realizar previsiones para inversiones o retornos esperados y pujas redistributivas.

En la región, la inflación cambiaria afecta más y está vinculada a los desequilibrios entre exportaciones e importaciones , como la variación en los precios en los bienes primarios y tasas de interés, indicó desde el marco teórico.



En otra entrevista con Telesur, un joven Hang señalaba que la política monetaria no puede estar desconectada de la política fiscal. "Si no hay una coordinación fiscal y monetaria, puede ser que la política monetaria sea inefectiva si lo fiscal no está bien".