La última función de Lionel Messi con la camiseta de la Selección argentina promete paralizar a Buenos Aires. Este martes, el capitán disputará su último partido con la Albiceleste frente a Benín en el estadio Monumental, en una jornada que incluirá homenajes, shows musicales y un importante operativo de seguridad.

Por eso, el Gobierno porteño recomendó a los hinchas llegar con varias horas de anticipación, ya que el operativo comenzará al mediodía y habrá restricciones al tránsito en los alrededores del estadio y de Ciudad Universitaria.

¿A qué hora juega Argentina vs. Benín y cuándo abren las puertas del Monumental?

El amistoso entre Argentina y Benín comenzará a las 20, pero las puertas del estadio Monumental se abrirán a las 16, es decir, cuatro horas antes del inicio del encuentro.

La Ciudad indicó que el ingreso demandará más tiempo que en un partido habitual debido a los controles previstos, por lo que pidió a los asistentes evitar llegar sobre el horario del encuentro para evitar contratiempos.

Selección Argentina

El operativo contará con más de 1.000 efectivos de la Policía de la Ciudad, además de personal de seguridad privada, agentes de tránsito y de prevención. También funcionarán tres anillos de seguridad, controles de entradas, el programa Tribuna Segura y verificaciones del Registro Público de Alimentantes Morosos.

Fan Fest “Gracias, Leo”: horarios y actividades

La previa se vivirá en el Fan Fest AFA “Gracias, Leo”, que se realizará en el Campo de Deportes de Ciudad Universitaria desde las 12 hasta la medianoche.

Entre las principales actividades habrá:

Pantalla gigante para seguir el partido Argentina-Benín.

Shows musicales durante toda la jornada.

Gastronomía y food trucks.

Juegos y experiencias interactivas.

Photo opportunity con la Copa del Mundo , la Copa América y la Finalissima .

Participación de influencers, streamers e invitados especiales.

La programación incluye las presentaciones de Kapanga, entre las 17:30 y las 18:30, y de La T y La M, entre las 18:30 y las 19:30, además de la conducción de Sergio Goycochea, quien encabezará distintas actividades con el público.

Qué calles estarán cortadas por la despedida de Messi

El operativo de tránsito comenzará desde el mediodía y afectará gran parte del entorno del estadio Monumental.

Los principales cortes serán:

Corte parcial en avenida Figueroa Alcorta , entre la proyección de avenida Lidoro Quinteros y Daniel Del Soler .

Corte total en avenida Figueroa Alcorta , entre avenida Udaondo y Monroe .

Corte total en avenida Udaondo , entre avenida del Libertador y la colectora Cantilo .

Corte total en Campos Salles y Riccheri , entre avenida del Libertador y Udaondo .

Cierre total de los ingresos desde Cantilo al Puente Labruna .

Corte total del Puente Labruna, entre avenida Figueroa Alcorta y avenida Intendente Cantilo.

Cortes en River por la despedida de Lionel Messi. Foto: Buenos Aires Ciudad.

Las autoridades recomiendan utilizar transporte público siempre que sea posible y salir con tiempo porque podrían registrarse demoras tanto para llegar al estadio como para circular por la zona de Núñez durante gran parte de la jornada.

Para facilitar el traslado de los hinchas, especialmente durante la desconcentración luego del homenaje, la Línea D de subte extenderá su horario hasta la 1:30.