El lunes 28 de abril, un día después de que 600.000 personas colmaran Palermo para ver a Franco Colapinto hacer trompos con un Alpine en el Libertador, el piloto apareció en Cañitas con mate. Lo acompañaban Maia Reficco y un grupo de amigos. Hacían dos grados.

Federico Scarano estaba adentro, en reunión con clientes. Alguien le avisó. Salió, interceptó a Colapinto en la vereda y le ofreció su mesa a cambio de una foto. Colapinto aceptó. Scarano siguió la reunión parado en la calle. El piloto no supo que era el dueño del local. Estuvieron dos horas. Cuando quisieron pagar, Scarano dijo que no. El sábado siguiente, Colapinto clasificó séptimo en carrera, su mejor resultado hasta ese momento. En el café dicen que les trae suerte.

El café porteño donde fue Colapinto: qué es Surry Hills y cómo llegó Scarano

El local se llama Surry Hills Coffee y está en Arévalo 2877, Cañitas. Desde 2025 figura en el ranking The World’s 100 Best Coffee Shops -este año en el puesto 99- y en el Latin America 100 Best Coffee Shops 2026. Es, junto con Negro Café, el único local argentino premiado en las tres ediciones desde que existen esos rankings.

La marca la fundaron Felipe, Francisco y Fermín Vessena Calahorrano junto con Tati Weiman en 2019, en Borges y Costa Rica, Palermo. Felipe y Tatiana habían vivido dos años en Australia, donde descubrieron el café de especialidad. Scarano conocía a Felipe de hace años y le quemó la cabeza durante meses para entrar como socio. La respuesta siempre fue no. Hasta que un día: “Habla con mi hermano.” Scarano se asoció con su mujer y con un amigo del colegio de su hijo mayor -los cuatro armaron juntos el local de Arévalo-, tomaron una licencia sobre la marca, convirtieron una verdulería en Cañitas en el local actual y abrieron hace tres años. Este año planean sumar un segundo espacio en CABA.

La política desde el día uno: sin pauta, sin canjes, sin influencers pagados. “Somos destino, no somos tránsito”, dice Scarano. Cuando los medios cubrieron la visita de Colapinto, una cuenta publicó que habían estado “en el café de la novia”. Scarano lo desmiente: Reficco venía al local porque le gustaba, antes de que nadie la asociara con el piloto.

Federico Scarano en el centro de operaciones de Fully, la empresa de fulfillment que fundó en 2024 y que proyecta facturar $1.150 millones este año. Gentileza

De Urbano a Chazki: cómo se construyó el perfil

Scarano tiene 42 años y estudió Administración de Empresas en la UADE. Entró a Urbano, un correo tradicional con 1.500 empleados y 50 sucursales, para construir desde cero lo que la empresa no tenía: e-commerce. Lo hizo peleando contra sistemas, contra cultura corporativa, contra gente que cuidaba su ranchito. El 80 o 90% de los ingresos de paquetería terminaron pasando por su área.

En octubre de 2017 entró a Chazki, la startup peruana de logística de última milla. Arrancó como Business Development Manager y llegó a Regional VP Comercial con cinco países a cargo: Argentina, Perú, Chile, México y Colombia. Durante la pandemia, la operación argentina multiplicó su volumen por cinco. Scarano operaba 18 horas por día. Cuando se fue, en 2022, tenía entre sus clientes a Amazon México y MercadoLibre. “A los cinco años colapso en un punto. Empezó a aparecer una palabrita: trascendencia.”

Fully: el negocio de fulfillment que triplicó en dos años

Al salir de Chazki se asoció con los socios de MCR, empresa logística de 15 años y uno de los principales proveedores de La Anónima. Juntos crearon Fully (fully.com.ar), una operación de fulfillment B2B y B2C para marcas que importan y venden online sin querer gestionar su propio depósito.

Arrancaron en 2024 con una inversión inicial de $75 millones. La facturación 2025 fue de $600 millones. La proyección para 2026 es de $1150 millones. Hoy operan más de 60.000 metros cuadrados, con 45.000 posiciones y entre 15 y 20 contenedores desconsolidados por día. “Mis proveedores son los que antes eran mis clientes”, dice Scarano.

Más de 60.000 metros cuadrados, 45.000 posiciones y entre 15 y 20 contenedores desconsolidados por día. La operación de Fully, en números, equivale a tres estadios de fútbol. Gentileza

Empleos Gastro y el alfajor: los proyectos que vienen

Cuando abrió Surry Hills descubrió que conseguir personal gastronómico de nicho era mucho más difícil de lo esperado. Nació Empleos Gastro (@empleosgastro), una comunidad de Instagram lanzada en 2024 con $20 millones de inversión inicial, junto con su mujer, su cuñada y un socio de marketing. Hoy tiene más de 200.000 colaboradores registrados y más de 600 comercios del AMBA publicando búsquedas, con hasta 50 empleos diarios. El costo de publicar equivale a dos cafés. Todo lo que entra se reinvierte en pauta. El objetivo para 2026 es convertirse en un medio de comunicación para el sector y salir a buscar esponsoreo.

Para junio de 2026 planea lanzar una marca de alfajores con $65 millones de inversión inicial, con un concepto que apunta a construir una comunidad más allá del producto.

Cuatro negocios en paralelo, ninguno en el mismo sector. “Me gusta armar. No me gusta estar en la caja.” Aunque ese lunes en Cañitas, con Colapinto adentro y él parado en la vereda a dos grados, hizo una excepción.