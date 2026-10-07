La torta húmeda de zanahoria es una de las preparaciones más elegidas para la merienda gracias a su combinación de sabor, textura y facilidad de elaboración. Con pocos ingredientes y un paso a paso sencillo, se puede lograr un resultado esponjoso, delicioso y perfecto para compartir en familia.

Para preparar esta receta vas a necesitar 1 taza de zanahoria rallada, 1 taza de azúcar, 1/2 taza de aceite vegetal, 3 huevos, 1 taza de harina 0000, 1 cucharadita de polvo de hornear, 1/2 cucharadita de bicarbonato de sodio, 1/2 cucharadita de canela en polvo y una pizca de sal. Se trata de ingredientes fáciles de conseguir y que suelen estar presentes en cualquier cocina.

Antes de comenzar, es importante precalentar el horno a 180 °C y preparar correctamente el molde. Este paso ayuda a conseguir una cocción pareja y facilita el desmolde una vez finalizada la preparación.

Cómo hacer una torta de zanahoria esponjosa paso a paso

En un bowl, batí los huevos, el azúcar y el aceite hasta obtener una mezcla homogénea. Después, incorporá la zanahoria rallada, que será la responsable de aportar humedad natural y una textura suave a la torta. Por otro lado, mezclá la harina, el polvo de hornear, el bicarbonato, la canela y la sal. Sumá estos ingredientes secos a la preparación anterior y revolvé con movimientos envolventes hasta integrar todo. Evitá batir de más para conservar el aire de la mezcla y obtener una miga más liviana.

Evitá batir de más para conservar el aire de la mezcla y obtener una miga más liviana.

Volcá la preparación en el molde previamente preparado y llevá al horno durante aproximadamente 40 minutos. Para comprobar si está lista, insertá un palillo en el centro: si sale limpio, la torta ya está en su punto ideal.

Consejos para que la torta de zanahoria quede perfecta

Uno de los errores más comunes es utilizar zanahoria rallada demasiado gruesa. Lo ideal es rallarla fina para que se integre mejor a la masa y distribuya la humedad de manera uniforme. También es fundamental respetar las cantidades indicadas para mantener el equilibrio entre sabor y textura.

Otra recomendación importante es no abrir el horno durante los primeros minutos de cocción. Los cambios bruscos de temperatura pueden hacer que la torta pierda volumen y no alcance la textura esponjosa y aireada que caracteriza a esta receta.

Si querés personalizar la preparación, podés agregar nueces picadas, almendras o pasas de uva antes de hornear. Además de sumar sabor, aportan una textura diferente que combina muy bien con la zanahoria. Para quienes buscan un resultado más práctico y prolijo, una Tortera Desmontable Antiadherente Cerámica puede convertirse en una gran aliada, ya que permite desmoldar la torta con facilidad, cuidar su presentación y conseguir una cocción uniforme sin que la preparación se adhiera a la superficie.

Este contenido patrocinado fue elaborado con inteligencia artificial generativa y contó con la supervisión, edición y validación de un periodista de El Cronista.