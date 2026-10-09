Leonel Flores de Argentina disputa el balón con Mohamed Zongo de Burkina Faso, en un partido amistoso entre las selecciones de Argentina y Burkina Faso en el estadio Monumental de Buenos Aires.

El presidente de Burkina Faso analiza intervenir la Federación Burkinesa de Fútbol. La posibilidad surge cómo consecuencia de la derrota que su selección sufrió por siete a cero frente a la Selección Argentina el pasado tres de octubre.

Las condiciones sobre la invitación argentina para el partido amistoso fueron cuestión de polémica en esa federación extranjera. El mandatario expone a esa asociación a sanciones por parte de la FIFA.

Burkina Faso podría intervenir su Federación de Fútbol

El presidente Ibrahim Traoré evalúa la intervención directa del gobierno en la Federación Burkinesa de Fútbol tras la derrota siete a cero frente a la Selección Argentina en Buenos Aires. El mandatario argumentó la necesidad de “reorganizar la gestión deportiva nacional para curar los males de la disciplina”, según informaron los medios RMC Sport y Afrique Sports.

Enzo Fernández de Argentina disputa el balón con Nouhoum Koné de Burkina Faso en un partido amistoso entre las selecciones de Argentina y Burkina Faso en el estadio Monumental de Buenos Aires. Fuente: EFE EFE / Juan Ignacio Roncoroni

La posible toma de control estatal vulnera la normativa contemplada en el artículo catorce de los estatutos de la FIFA. La casa madre del fútbol mundial exige la absoluta independencia de sus asociaciones miembro y prohíbe la injerencia de terceros en las decisiones internas.

Los artículos 16 y 17 del reglamento internacional establecen sanciones severas que abarcan desde la suspensión temporal hasta la expulsión definitiva del organismo. El titular de la Federación Burkinesa de Fútbol Oumarou Sawadogo presenció las declaraciones oficiales sin emitir comentarios públicos sobre la situación.

Las dificultades del enfrentamiento contra Argentina

El seleccionado Sub 23 enfrentó un viaje agotador de casi veinticuatro horas sin descanso previo al compromiso en el estadio Monumental. La delegación tomó un vuelo de urgencia en Air Burkina y realizó escalas en Marruecos y Qatar antes de arribar al país sudamericano el mismo día del partido.

Las autoridades nacionales felicitaron “el esfuerzo patriótico de los futbolistas” por evitar sanciones contractuales por incumplimiento del encuentro programado. El combinado africano ocupa la posición 62 del ranking global y alcanzó el subcampeonato en la Copa Africana de Naciones 2013.