El torneo avanza y en la llave 3, Sudáfrica y Canadá se enfrentarán mañana a partir de las 16:00 (hora Argentina) en el estadio Los Ángeles. Este duelo marcará el inicio de los 16avos de final, donde ambos equipos, que han logrado superar la fase de grupos por primera vez en la historia de sus selecciones, buscarán avanzar hacia la siguiente etapa.

Sudáfrica, con un inicio discreto en el torneo, logró dar la sorpresa al acumular cuatro puntos y clasificar a los dieciseisavos. En sus anteriores participaciones en la Copa del Mundo, nunca habían logrado superar esta fase. El equipo, dirigido por Hugo Broos, llegó a este momento con la necesidad de una victoria en su último encuentro, donde se impuso por 1-0 a Corea del Sur, gracias a un gol de Maseko, tras haber comenzado el torneo con una derrota ante México y un empate contra Chequia.

Por otro lado, Canadá también logró su avance gracias a su diferencia favorable de goles (+5). Los norteamericanos, anfitriones del torneo, sumaron cuatro puntos y aseguraron el segundo puesto en el Grupo B. Su andar en la competición ha tenido altibajos: debutaron con un empate ante Bosnia y Herzegovina y luego lograron una abrumadora victoria de 6-0 contra Qatar. Sin embargo, una derrota 2-1 frente a Suiza en la última jornada los relegó al segundo lugar.

Este encuentro entre Sudáfrica y Canadá será inédito a nivel oficial, ya que nunca antes se habían enfrentado en un torneo internacional. João da Silva Pinheiro será el árbitro asignado para este emocionante partido.

Horario Sudáfrica y Canadá según país: