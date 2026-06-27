<p>Esta noche, a las 20:30 (hora Argentina), RD Congo se medirá ante Uzbekistán en el estadio Atlanta, en un encuentro clave para definir su destino en el Mundial.</p><p>El Grupo K vivirá su jornada final con un enfrentamiento entre dos selecciones que todavía tienen esperanza de clasificar. RD Congo y Uzbekistán llegan con una diferencia de solo un punto entre ellos, lo que hace que esta victoria sea fundamental para avanzar en la competición.</p><p>En adición a lo que suceda en este partido, RD Congo deberá estar atento al desenlace del encuentro entre Colombia y Portugal, ya que estos resultados influirán en sus posibilidades de avanzar.</p><p>Hasta el momento, RD Congo ha mostrado una sólida actitud en la cancha. Su primera presentación resultó en un meritorio empate 1-1 contra Portugal, seguido de una ajustada derrota por 1-0 ante Colombia. Con un punto en su haber, el equipo africano todavía tiene una chispa de esperanza de seguir su camino en el Mundial.</p><p>Por su parte, Uzbekistán llega al partido ya eliminado, después de caer 3-1 ante Colombia y sufrir una dura paliza de 5-0 por parte de Portugal. Sin puntos en la tabla y con una diferencia de gol de -7, su última aparición en el Mundial 2026 será en busca de un final positivo.</p><p>El árbitro del encuentro será Felix Zwayer.</p><h5>Camino a los dieciseisavos de final</h5><p>Una vez finalizada la fase de grupos, el primer clasificado se enfrentará al tercer lugar de cualquiera de los grupos E, F, G, I o J, mientras que el segundo clasificado se medirá contra el segundo del Grupo A. El rival del seleccionado que logre avanzar como mejor tercero dependerá de su posición en la tabla de terceros y de la distribución final de los clasificados.</p><h5 style=‘margin-top: 20px;’>Horarios RD Congo y Uzbekistán según país</h5><p>Argentina: 20:30 horas<br>Colombia y Perú: 18:30 horas<br>Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 17:30 horas<br>Venezuela y Chile (Santiago): 19:30 horas</p>