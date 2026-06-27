Hoy, a las 18:00 (hora Argentina), se llevará a cabo el enfrentamiento de la fecha 3 del grupo L del Mundial en el estadio Filadelfia.

Tanto Croacia como Ghana tendrán la oportunidad de avanzar, lo que convierte este partido en una batalla crucial. El resultado será determinante no solo para ambas selecciones, sino que también afectará las posiciones finales en combinación con el duelo entre Panamá e Inglaterra.

Croacia ocupa la tercera fecha con tres puntos en su haber y depende de sí misma para mantenerse en la competencia. Tras una fase inicial complicada, donde perdió 4-2 ante Inglaterra, pudo recuperarse en su segundo compromiso al vencer a Panamá 1-0.

Por su parte, Ghana llega al enfrentamiento con la esperanza de continuar su camino en el torneo. La selección africana comenzó su andanza con una victoria ajustada por 1-0 contra Panamá y luego logró un empate sin goles contra Inglaterra, manteniendo vivas sus esperanzas.

El encuentro será arbitrado por Drew Fischer.

Camino hacia los dieciseisavos de final

Después de finalizar la fase de grupos, el equipo que quede en primer lugar se enfrentará al tercer clasificado de los grupos E, F, G, I, J, mientras que el segundo se medirá con el segundo del Grupo A. El rival del tercer clasificado dependerá de su ubicación en la tabla final.

Horarios de Croacia y Ghana según país

Argentina: 18:00 horas

Colombia y Perú: 16:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 15:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 17:00 horas