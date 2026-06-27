El choque entre Egipto e Irán en el estadio Seattle culminó en un empate 1-1, correspondiente a la tercera jornada del grupo G en la Copa Mundial de la FIFA. El equipo egipcio abrió el marcador gracias a un gol de Mahmoud Saber al minuto 4 del primer tiempo, pero Irán respondió rápidamente con un tanto de Ramin Rezaeian apenas 9 minutos después, a los 13 minutos.

A pesar de dominar la posesión del balón con un 60%, Egipto no logró concretar su ventaja y se tuvo que conformar con un empate. Un momento clave del partido ocurrió en el minuto 10, cuando Mehdi Taremi falló un penalti que podría haber cambiado el rumbo del encuentro.

Ramin Rezaeian fue el destacado del partido gracias a su gol que igualó las acciones. Asimismo, el delantero egipcio Trezeguet contribuyó significativamente al juego, realizando 5 disparos al arco y completando 31 pases correctos.

El director técnico de Egipto, Hossam Hassan, optó por una alineación 4-5-1, con Mostafa Shoubir defendiendo el arco; la línea defensiva compuesta por Mohamed Hany, Ramy Rabia, Mohamed Abdelmoneim y Ahmed Fatouh; en el medio, Mahmoud Saber, Mohanad Lashin, Mostafa Ziko, Mohamed Salah y Emam Ashour; y Trezeguet como el único delantero.

Por otro lado, Irán, bajo la dirección de Amir Ghalenoei, presentó una formación 5-3-2, con Alireza Beiranvand en la portería; en defensa, Ramin Rezaeian, Hossein Kanani, Shoja Khalilzadeh, Ali Nemati y Milad Mohammadi; en el centro del campo, Saman Ghoddos, Mohammad Ghorbani y Saeid Ezatolahi; mientras que Mehdi Taremi y Mohammad Mohebbi fueron los referencias en ataque.

La dirección arbitral estuvo a cargo de Szymon Marciniak, quien tuvo que gestionar varias amonestaciones. En Egipto, fueron amonestados Mahmoud Saber (19’), Yasser Ibrahim (41’) y Mohanad Lashin (46’). En Irán, recibieron tarjetas amarillas Hossein Kanani (18’), Ali Nemati (42’), Saeid Ezatolahi (34’) y Shoja Khalilzadeh (51’).

Cambios en Egipto

14’ 1T - Salió Mohamed Abdelmoneim por Yasser Ibrahim

56’ 2T - Salió Mohamed Salah por Zizo

75’ 2T - Salió Mostafa Ziko por Hamza Abdelkarim

Cambios en Irán

45’ 2T - Salieron Hossein Kanani por Saleh Hardani, Mahmoud Saber por Marwan Attia y Emam Ashour por Omar Marmoush

66’ 2T - Salió Saman Ghoddos por Shahriyar Moghanloo

90’ 2T - Salió Mohammad Mohebbi por Alireza Jahanbakhsh

Amonestados en Egipto

Mahmoud Saber, Yasser Ibrahim, Mohanad Lashin

Amonestados en Irán

Hossein Kanani, Ali Nemati, Saeid Ezatolahi, Shoja Khalilzadeh