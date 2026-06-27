A las 18:00 horas (hora Argentina), Panamá e Inglaterra se preparan para chocar en el estadio Nueva York por la última fecha del Grupo L del Mundial 2026.

Este encuentro promete ser emocionante pero llega con contextos marcadamente distintos. Mientras que Panamá ya no tiene posibilidades de avanzar a la siguiente ronda, tras perder sus dos primeros partidos, Inglaterra tiene la oportunidad de cerrar su fase de grupos con una victoria y garantizar el primer lugar del grupo.

La selección panameña, que sufrió derrotas por 0-1 en sus partidos previos frente a Ghana y Croacia, se presenta en este partido sin puntaje y sin esperanzas de clasificación. A pesar de estos reveses, los panameños han mostrado fragmentos de buen juego que podrían darles un cierre digno en el torneo.

En contraste, Inglaterra llega con una victoria previa convincente de 4-2 sobre Croacia y un empate sin goles ante Ghana. Los europeos tienen el control de su destino y saben que con un triunfo aseguraran la cima del Grupo L.

El árbitro que dirigirá el encuentro será Abdulrahman Al Jassim.

El futuro de los equipos en la competición

Una vez concluidos los partidos de la fase de grupos, el equipo que termine en primer lugar se enfrentará al tercer clasificado de una de las zonas E, F, G, I o J, mientras que el segundo lugar se medirá con el segundo del Grupo A. La situación del mejor tercer lugar dependerá de la puntuación final y los clasificados en cada grupo.

Horario de Panamá e Inglaterra en diferentes países

Argentina: 18:00 horas

Colombia y Perú: 16:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 15:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 17:00 horas