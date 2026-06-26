Francia sazonó el terreno del estadio Boston con una victoria arrolladora sobre Noruega, finalizando el encuentro 4 a 1 en la tercera jornada del grupo I de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Ousmane Dembélé fue la estrella del encuentro al marcar tres goles (6’, 19’ y 31’ del primer tiempo), además de que Désiré Doué selló el partido con su tanto al inicio del segundo tiempo (48’). El único consuelo para Noruega llegó de la mano de Thelo Aasgaard, quien anotó en el minuto 20 del primer tiempo.

A pesar de su esfuerzo, el delantero Jörgen Larsen no logró convertir un penal en el minuto 49, lo que mantuvo a su equipo sin oportunidades de acercarse en el marcador.

La actuación sobresaliente de Dembélé le valió el título de mejor jugador, registrando 33 pases claves junto a sus tres goles. Kylian Mbappé también brilló en el campo, realizando cuatro tiros al arco y completando 31 pases precisos.

El estratega noruego, Stale Solbakken, optó por un esquema 4-3-3 con Egil Selvik en portería; la defensa compuesta por Fredrik Aursnes, Henrik Falchener, Leo Östigard y Fredrik Bjorkan; en el mediocampo Kristian Thorstvedt, Patrick Berg y Thelo Aasgaard; y una delantera integrada por Oscar Bobb, Jörgen Larsen y Andreas Schjelderup.

El técnico de Francia, Guy Stephan, presentó una formación 4-5-1, con Mike Maignan defendiendo el arco; Jules Koundé, Dayot Upamecano, Maxence Lacroix y Theo Hernández en la zaga; Aurélien Tchouaméni, Manu Koné, Ousmane Dembélé, Michael Olise y Désiré Doué en la mitad del campo; y Kylian Mbappé como delantero estrella.

El encuentro fue supervisado por el árbitro Michael Oliver, quien mantuvo el orden en la cancha durante todo el partido.

Cambios en Noruega

45’ 2T - Ingresaron Marcus Pedersen por Fredrik Bjorkan y Morten Thorsby por Kristian Thorstvedt.

66’ 2T - Entró Sondre Langas por Henrik Falchener.

82’ 2T - Salieron Jens Hauge en lugar de Oscar Bobb y Antonio Nusa por Andreas Schjelderup.

Amonestaciones en Noruega

9’ 1T - Patrick Berg (Conducta antideportiva).

Cambios en Francia

65’ 2T - Entraron Rayan Cherki por Michael Olise y Bradley Barcola por Ousmane Dembélé.

75’ 2T - Sustitución de Dayot Upamecano por Ibrahima Konaté.

86’ 2T - Salieron Malo Gusto por Jules Koundé y Jean-Philippe Mateta en lugar de Kylian Mbappé.

Amonestaciones en Francia

28’ 2T - Aurélien Tchouaméni (Conducta antideportiva).