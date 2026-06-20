El esperado enfrentamiento entre Francia e Irak tendrá lugar el lunes 22 de junio a las 18:00 (hora Argentina) en el marco de la segunda jornada del grupo I del Mundial 2026.

Ambos equipos llegan al partido con situaciones completamente opuestas. La selección francesa, dirigida por Didier Deschamps, busca mantener su posición de líder en el grupo y dar un paso firme hacia los dieciseisavos de final tras comenzar su andar en el torneo con una victoria contundente de 3-1 sobre Senegal. En ese encuentro, los galos dieron vuelta un marcador adverso gracias a un brillante segundo tiempo, donde Kylian Mbappé brilló con un doblete y Bradley Barcolá contribuyó con otro gol.

Por otro lado, Irak necesita con urgencia sumar puntos después de una dura derrota por 4-1 ante Noruega en su debut mundialista. Aunque los Leones de Mesopotamia lograron igualar transitoriamente el marcador, no pudieron soportar la presión del conjunto noruego. Este partido se presenta como una oportunidad crucial para que los iraquíes salgan del último lugar de su grupo.

Por primera vez en la historia, estos dos equipos se enfrentarán, lo que añade un elemento de intriga a este encuentro importante.

El árbitro asignado para este emocionante choque será Drew Fischer.

Formato del Mundial 2026

Este Mundial es histórico al ser la edición más grande desde su inicio en 1930, con un total de 48 selecciones participando. Estas selecciones están distribuidas en 12 grupos de cuatro equipos cada uno, y los dos primeros de cada grupo, junto con los ocho mejores terceros, avanzarán a los dieciseisavos de final, donde se definirán los cruces eliminatorios en busca del título.

Próximos partidos

En su próximo compromiso, Francia se medirá contra Noruega en la tercera fecha del Grupo I el 26 de junio a las 16:00 (hora Argentina). Mientras tanto, Irak enfrentará a Senegal también el 26 de junio a las 16:00 (hora Argentina).

Horarios según país

Argentina: 18:00 horas

Colombia y Perú: 16:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 15:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 17:00 horas