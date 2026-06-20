A las 17:00 (hora Argentina) del martes 23 de junio, Ghana se enfrentará a Inglaterra en el estadio Boston, en el marco de la segunda fecha del grupo L del Mundial.

Ambos equipos iniciaron su camino en esta Copa del Mundo con una victoria, compartiendo así la cima del grupo con tres puntos cada uno. El encuentro promete ser uno de los más emocionantes del día, con ambas selecciones buscando dar un paso significativo hacia los dieciseisavos de final.

Inglaterra comenzó su participación con un impresionante triunfo de 4-2 sobre Croacia. El delantero Harry Kane destacó al anotar dos goles, mientras que Jude Bellingham y Marcus Rashford también contribuyeron al marcador. Aunque el equipo, dirigido por Thomas Tuchel, demostró su capacidad ofensiva, algunas dudas en defensa podrían ser un tema a considerar.

Por el lado de Ghana, su debut fue un más complicado, sellando una victoria agónica de 1-0 contra Panamá, gracias a un tanto de Caleb Yirenkyi en el cuarto minuto de tiempo añadido. Pese a la falta de oportunidades claras a lo largo del partido, el final mantuvo la expectativa hasta el último segundo.

Este será el primer enfrentamiento entre europeos y africanos en la historia de los mundiales, siendo su único encuentro previo un amistoso en Wembley en marzo de 2011, que concluyó en un empate 1-1.

Formato del Mundial 2026

En esta edición, el Mundial es el más amplio desde su inicio en 1930, con 48 equipos por primera vez. Las selecciones se distribuyen en 12 grupos de cuatro, y los dos primeros de cada grupo, junto a los ocho mejores terceros, avanzarán a los dieciseisavos, donde inicia la fase de eliminación directa.

Los ocho terceros mejores se enfrentarán a los líderes de los grupos E, G, I, K y L, mientras que los demás enfrentarán a los ganadores de los grupos A, B y D, donde se encuentran los anfitriones, México, Canadá y Estados Unidos.

Próximos partidos de Inglaterra y Ghana en el Mundial

Grupo L - Fecha 3: Inglaterra vs Panamá el 27 de junio a las 18:00 (hora Argentina).

Grupo L - Fecha 3: Ghana vs Croacia el 27 de junio a las 18:00 (hora Argentina).

Horarios según país

Argentina: 17:00 horas

Colombia y Perú: 15:00 horas

Honduras, El Salvador, México y Nicaragua: 14:00 horas

Venezuela y Chile: 16:00 horas