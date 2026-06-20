Colombia se medirá ante RD Congo el martes 23 de junio a las 23:00 (hora Argentina) en el estadio Guadalajara, en un choque que promete ser apasionante.

La selección colombiana, líder del grupo tras su reciente victoria 3-1 contra Uzbekistán, busca capitalizar esta inercia positiva y sumar otros tres puntos que fortalezcan su liderato. La Tricolor mostró un buen desempeño, aunque tuvo que esforzarse al máximo para superar a un rival que se mostró competitivo durante gran parte del partido.

En cambio, RD Congo llega con el ánimo por las nubes luego de obtener un resultado alentador tras empatar 1-1 con Portugal. La escuadra africana demostró una robusta estructura defensiva y una destacada disciplina táctica que le permitió sostener un buen desempeño ante uno de los favoritos del torneo.

Este encuentro marcará un hito en la historia de ambas selecciones, que nunca se habían enfrentado en competiciones anteriores hasta este Mundial.

Formato del Mundial 2026

La 23ª edición del torneo, que se lleva a cabo en 2026, es la más amplia en la historia del evento, con un total de 48 selecciones participando por primera vez.

Las selecciones están organizadas en 12 grupos de cuatro equipos cada uno. Los dos mejores de cada grupo, junto con los ocho mejores terceros, estarán en los dieciseisavos de final, donde comenzarán las eliminatorias directas hacia el título.

De los ocho mejores terceros clasificados, cinco se enfrentarán a los líderes de los grupos E, G, I, K y L, mientras que los otros tres competirán contra los primeros de los grupos A, B y D, donde juegan los anfitriones México, Canadá y Estados Unidos.

Próximos encuentros

Colombia: Grupo K - Fecha 3: vs Portugal: 27 de junio - 20:30 (hora Argentina)

RD Congo: Grupo K - Fecha 3: vs Uzbekistán: 27 de junio - 20:30 (hora Argentina)

Horarios por país

Argentina: 23:00 horas

Colombia y Perú: 21:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 20:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 22:00 horas