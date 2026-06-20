Marruecos derrotó a Escocia por 1 a 0 este viernes en Boston y le arrebató el primer puesto del Grupo C en el Mundial 2026. El único gol llegó a los 73 segundos del inicio, obra de Ismael Saibari, la anotación más veloz del torneo hasta el momento.

El conjunto dirigido por Mohamed Ouahbi llegó a cuatro puntos en dos partidos jugados con los mismos once titulares, y encamina su clasificación para la siguiente ronda. La definirá el miércoles, cuando enfrente a Haití en simultáneo con el duelo entre Brasil y Escocia.

El partido no fue sencillo para los africanos. Marruecos desperdició chances para ampliar la diferencia a lo largo del juego: la mala puntería de sus delanteros, las atajadas del arquero Angus Gunn y un remate al travesaño mantuvieron el marcador ajustado.

Con el paso de los minutos, Ouahbi optó por renovar toda la ofensiva. Los cambios buscaron un contragolpe que liquidara el partido, pero las llegadas de Marruecos chocaron contra la solidez de Gunn. El arquero escocés fue la figura más destacada del encuentro.

Escocia creció en el tramo final gracias a sus suplentes. El equipo apeló a centros y remates desde afuera del área, pero la falta de precisión cerca del arco volvió a delatarlos, como ya había ocurrido en el debut ante Haití.

Bono, el guardavalla marroquí, encontró trabajo inesperado en esa recta final y resolvió con seguridad cada intervención. El pitazo final fue un alivio para la selección africana, que supo administrar la ventaja sin ceder terreno en el marcador.

Saibari, quien también marcó el primer gol de Marruecos ante Brasil, fue protagonista una vez más. El mediocampista marroquí es ya el goleador del equipo en este Mundial y estuvo cerca de anotar el segundo antes de ser sustituido. Su reemplazante no logró el mismo impacto, pero la diferencia resistió.