<p>Nueva Zelanda se medirá a Egipto mañana en un partido crucial correspondiente a la segunda fecha del grupo G del Mundial, programado para las 22:00 (hora Argentina) en el BC Place Stadium.</p><p>En la primera jornada de este grupo, se produjo un empate general, dejando a todos los equipos con un punto en la tabla. Por lo tanto, obtener una victoria se vuelve esencial para ir cimentando su camino hacia la próxima fase del torneo.</p><p>El combinado neozelandés dejó una sensación agridulce en su debut mundialista, donde a pesar de un prometedor inicio, no logró mantener la ventaja obtenida. Elijah Just brilló al marcar un doblete, pero el equipo acabó concediendo el empate 2-2 ante Irán, lo que les hizo perder la oportunidad de sumar tres puntos.</p><p>Por su parte, Egipto ha mostrado una notable competitividad tras rescatar un empate 1-1 en su encuentro ante Bélgica. Los Faraones tomaron la delantera gracias a un excelente gol de Emam Ashour, aunque un desafortunado autogol de Mohamed Hany les privó de una victoria.</p><p>Históricamente, Egipto tiene la delantera en su enfrentamiento con Nueva Zelanda, habiendo ganado dos de los tres amistosos previos y sumando un empate. Este partido marcará el primer encuentro oficial entre ambos en un Mundial.</p><p>El árbitro designado para el partido será Omar Al Ali.</p><h5>Detalles del Mundial 2026</h5><p>La edición más reciente de la Copa del Mundo es la más amplia en la historia del torneo, con 48 selecciones participando por primera vez. Los equipos están organizados en 12 grupos de cuatro, y los dos mejores de cada grupo, junto con los ocho mejores terceros, avanzarán a la fase de eliminación directa.</p><h5>Próximos partidos de Nueva Zelanda</h5><p>Grupo G - Fecha 3: vs Bélgica: 27 de junio - 00:00 (hora Argentina)</p><h5>Próximos partidos de Egipto</h5><p>Grupo G - Fecha 3: vs Irán: 27 de junio - 00:00 (hora Argentina)</p><h5 style='margin-top: 20px;'>Horario del partido según países</h5><p>Argentina: 22:00 horas<br>Colombia y Perú: 20:00 horas<br>Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 19:00 horas<br>Venezuela y Chile (Santiago): 21:00 horas</p>