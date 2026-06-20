El duelo entre Noruega y Senegal se llevará a cabo el próximo lunes 22 de junio a las 21:00 (hora Argentina) en el estadio Nueva York, en lo que representa un partido significativo para ambos equipos en el Grupo I del Mundial.

Este encuentro osciló entre las dos selecciones que han tenido comienzos bastante diferentes en el campeonato. Noruega, después de un estreno exitoso, buscará consolidar su posición para avanzar a los dieciseisavos de final, mientras que Senegal necesita urgentemente revertir su situación para mantener vivas sus esperanzas de continuar en el torneo.

En su debut, Noruega sorprendió al vencer a Irak con un contundente 4-1. Aunque Irak logró empatar momentáneamente, el equipo nórdico rápidamente recuperó el control del juego y cerró su primer partido con una clara victoria que los estableció como líderes del grupo gracias a su superioridad en la diferencia de goles.

Por otro lado, Senegal no tuvo un comienzo afortunado, ya que perdió por 3-1 ante Francia. A pesar de que Ibrahim Mbaye logró marcar un gol en los últimos minutos, el equipo no pudo mantenerse al ritmo de la primera mitad y terminó siendo superado por la calidad del rival galo.

Este será el primer enfrentamiento entre ambas selecciones en una Copa del Mundo, aunque en su único encuentro previo, Senegal se llevó la victoria con un 2-1.

El árbitro del partido será Wilton Pereira Sampaio, quien tendrá la responsabilidad de dirigir este enfrentamiento clave.

Formato del Mundial 2026

La 23ª edición del Mundial es única al ser la más extensa en la historia del torneo, con la participación de 48 selecciones, lo que hace de este evento aún más emocionante.

Los equipos están organizados en 12 grupos de cuatro. Los dos primeros de cada grupo, junto con los ocho mejores terceros, avanzarán a la fase de eliminación directa, comenzando con los dieciseisavos de final.

Dentro de los ocho mejores terceros, cinco se enfrentarán a los líderes de los grupos E, G, I, K y L, mientras que los otros tres se cruzarán con los primeros de los grupos A, B y D, donde competirán los anfitriones México, Canadá y Estados Unidos.

Próximos partidos de Noruega y Senegal

Grupo I - Fecha 3: Noruega vs Francia: 26 de junio - 16:00 (hora Argentina)

Grupo I - Fecha 3: Senegal vs Irak: 26 de junio - 16:00 (hora Argentina)

Horario Noruega y Senegal, según país

Argentina: 21:00 horas

Colombia y Perú: 19:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 20:00 horas