El próximo viernes 3 de julio, Suiza se medirá ante Argelia en el BC Place Stadium a las 00:00 (hora Argentina). Este duelo corresponde a la fase de 16avos de final del Mundial y promete ser un encuentro emocionante para los aficionados de ambos equipos.

El seleccionado suizo, dirigido por Murat Yakin, ha demostrado su fortaleza al dominar el Grupo B, logrando avanzar con un rendimiento destacado. Su camino comenzó con un empate 1-1 frente a Catar, seguido por una impresionante victoria de 4-1 sobre Bosnia y Herzegovina, y finalmente, Suiza se impuso 2-1 ante Canadá en Vancouver para asegurar su lugar en esta ronda eliminatoria.

Por otro lado, Argelia, bajo la dirección de Vladimir Petković, tuvo un trayecto más complicado para llegar a esta fase, comenzando con una dura derrota ante Argentina por 3-0. Sin embargo, el equipo reaccionó de forma admirable con una victoria de 2-1 sobre Jordania y, aunque cerró la fase de grupos con un emocionante empate 3-3 contra Austria, logró clasificar como una de las mejores terceras.

Luego de una ausencia de doce años en la Copa del Mundo, Argelia está ansiosa por hacer historia nuevamente, buscando igualar su mejor actuación en Brasil 2014, donde llegaron hasta los octavos de final y sorprendieron al mundo empujando a Alemania a tiempo extra.

Horario de Suiza y Argelia, según país

Argentina: 00:00 horas

Colombia y Perú: 22:00 horas

Honduras, El Salvador, México y Nicaragua: 21:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 23:00 horas