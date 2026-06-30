<p>Este viernes 3 de julio, a las 19:00 horas (hora Argentina), se vivirán emociones intensas en el estadio Miami, donde Argentina se enfrentará a Cabo Verde en el marco de los 16avos de final del Mundial.</p><p>Argentina llega a este partido como uno de los grandes favoritos, habiendo finalizado la fase de grupos en la cima del Grupo J. La selección nacional ha demostrado su poderío en cada enfrentamiento, comenzando con una contundente victoria de 3-0 sobre Argelia, seguida de un sólido 2-0 frente a Austria y un cierre con un 3-1 ante Jordania.</p><p>El equipo dirigido por Lionel Scaloni, campeón defensor del torneo y con un historial glorioso que incluye títulos en 1978, 1986 y 2022, está determinado a continuar su camino hacia la consagración. Alcanzar un título consecutivo es un desafío monumental que solo han logrado naciones como Italia y Brasil.</p><p>Del otro lado, Cabo Verde ha sido una grata sorpresa del torneo. Con una destacada actuación en el Grupo H, el equipo africano logró avanzar tras empatar 0-0 ante España, un disputado 2-2 con Uruguay y nuevamente un empate sin goles ante Arabia Saudita. Este es un hito para Cabo Verde, que celebra su primera participación en una Copa del Mundo, logrando posicionarse como una de las revelaciones del evento.</p><p>Un partido que marcará el centésimo encuentro de Lionel Scaloni al mando de la selección argentina, donde también se dará la primera ocasión en la que ambas selecciones se enfrentan oficialmente.</p><h5 style=‘margin-top: 20px;’>Horarios del partido en diferentes países</h5>Argentina: 19:00 horasColombia y Perú: 17:00 horasHonduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:00 horasVenezuela y Chile (Santiago): 18:00 horas