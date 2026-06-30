El emocionante duelo del Mundial 2026 entre Marruecos y Países Bajos culminó en un dramático empate 1-1, que se decidió en la tanda de penales donde la selección marroquí se llevó la victoria por 3-2. Los jugadores que marcaron para Marruecos fueron Soufiane Rahimi, Chemsdine Talbi e Ismael Saibari, mientras que Neil El Aynaoui y Achraf Hakimi no lograron convertir. Por parte de Países Bajos, Justin Kluivert, Quinten Timber y Crysencio Summerville fallaron en sus intentos desde el punto penal.

El primer gol del encuentro fue anotado por Cody Gakpo para Países Bajos a los 26 minutos de la segunda mitad. Sin embargo, Marruecos respondió rápidamente con un tanto de Issa Diop en el minuto 45, llevando la contienda a una definición desde los doce pasos.

El conjunto marroquí demostró una clara superioridad en el balón, teniendo una posesión del 65%. A pesar de sus esfuerzos, no pudieron romper el empate en el tiempo reglamentario, quedando a centímetros de ganar cuando un remate de Achraf Hakimi se estrelló contra el palo.

Issa Diop fue el héroe del partido, brillando con su gol, además de realizar tres intercepciones y despejar nueve balones de su área. Por su parte, Crysencio Summerville aportó con 13 pases correctos, destacándose en el equipo neerlandés.

El clima del partido se animó aún más cuando Azzedine Ounahi deslumbró a los aficionados con un impresionante caño a Micky van de Ven en el minuto 76.

El director técnico de Países Bajos, Ronald Koeman, eligió un esquema 5-2-3, alineando a Bart Verbruggen en la portería, con una línea defensiva compuesta por Denzel Dumfries, Jan van Hecke, Virgil van Dijk, Nathan Aké y Micky van de Ven. En el medio, contó con Ryan Gravenberch y Frenkie de Jong, dejando a la delantera en manos de los habilidosos Crysencio Summerville, Brian Brobbey y Cody Gakpo.

Por el lado de Marruecos, el técnico Mohamed Ouahbi utilizó un 4-5-1, donde Yassine Bounou estuvo bajo los tres palos; la defensa fue conformada por Achraf Hakimi, Issa Diop, Chadi Riad y Noussair Mazraoui. Neil El Aynaoui, Ayyoub Bouaddi, Brahim Díaz, Azzedine Ounahi y Bilal El Khannouss se encargaron del medio campo, mientras que Ismael Saibari se mantuvo en la delantera.

El árbitro brasileño Wilton Pereira Sampaio fue el encargado de dirigir este emocionante encuentro celebrado en el estadio Monterrey.

Con esta victoria, Marruecos asegura su presencia en los Octavos de Final, donde su próximo encuentro está programado para el 4 de julio, marcando el inicio de una nueva fase en el torneo.

Cambios en Países Bajos

109’ A2 - Salió Frenkie de Jong por Marten de Roon

113’ A2 - Salió Cody Gakpo por Justin Kluivert

70’ 2T - Salieron Brian Brobbey por Wout Weghorst y Nathan Aké por Teun Koopmeiners

85’ 2T - Salió Micky van de Ven por Jorrel Hato

Cambios en Marruecos

74’ 2T - Salió Chadi Riad por Anass Salah Eddine

78’ 2T - Salieron Brahim Díaz por Yassine Gessime y Ayyoub Bouaddi por Samir El Mourabet

86’ 2T - Salieron Azzedine Ounahi por Soufiane Rahimi, Ryan Gravenberch por Quinten Timber y Bilal El Khannouss por Chemsdine Talbi

Amonestado en Marruecos:

1’ 2T Issa Diop (Conducta antideportiva)