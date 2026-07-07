A partir de las 17:00 (hora Argentina), el BC Place Stadium será testigo de un emocionante enfrentamiento entre Suiza y Colombia, en un partido crucial por la llave 8 del Mundial.

El equipo colombiano, bajo la dirección de Néstor Lorenzo, llega con la intención de seguir su brillante actuación en el torneo. Con una propuesta de juego ofensiva y llena de ritmo, los Cafeteros buscarán superar a Suiza, un rival que ha demostrado ser sólido durante todo el campeonato.

Colombia avanzó a esta fase tras una victoria destacada de 1-0 sobre Ghana, donde mostraron dominio absoluto en el partido, controlando la posesión y creando las mejores oportunidades. Es un regreso a los primeros planos del fútbol mundial, luego de ausentarse de esta etapa durante ocho años, con la mirada puesta en repetir su mejor desempeño en una Copa del Mundo, que fue alcanzar los cuartos de final en Brasil 2014, con James Rodríguez siendo una de las figuras principales.

Por su parte, Suiza también viene motivada después de haber superado a Argelia 2-0 en los dieciseisavos de final. Los goles conseguidos por Breel Embolo y Dan Ndoye evidencian el orden y la efectividad que ha caracterizado al equipo dirigido por Murat Yakin, buscando romper su propio récord y avanzar a los cuartos de final por primera vez desde 1954.

Este encuentro representará la quinta vez que ambos equipos se crucen en el campo, con un antecedente mundialista en 1994, donde Colombia salió victoriosa por 2-0 en la fase de grupos.

El árbitro encargado de impartir justicia en este encuentro será Iván Bárton Cisneros.

Resultados de Suiza en el Mundial

Fase de Grupos: Catar 1 vs Suiza 1 (13 de junio)

Fase de Grupos: Suiza 4 vs Bosnia-Herz. 1 (18 de junio)

Fase de Grupos: Suiza 2 vs Canadá 1 (24 de junio)

Dieciseisavos de Final: Suiza 2 vs Argelia 0 (3 de julio)

Resultados de Colombia en el Mundial

Fase de Grupos: Uzbekistán 1 vs Colombia 3 (17 de junio)

Fase de Grupos: Colombia 1 vs RD Congo 0 (23 de junio)

Fase de Grupos: Colombia 0 vs Portugal 0 (27 de junio)

Dieciseisavos de Final: Colombia 1 vs Ghana 0 (3 de julio)

Horario de Suiza y Colombia según país

Argentina: 17:00 horas

Colombia y Perú: 15:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 16:00 horas