Lionel Messi viajó desde Estados Unidos a Rosario para despedir a su papá. Foto: @fifaworldcup_es

La Selección argentina se prepara para vivir este martes una noche inolvidable con la gran despedida de Lionel Messi .

A sus 39 años, el capitán jugará hoy su último partido en la Selección, luego de 21 años de una inigualable carrera con la camiseta albiceleste, 207 encuentros y 125 goles.

El último encuentro será esta noche, desde las 20 horas, en el estadio Monumental de Núñez. Será un amistoso contra Benín, que simbolizará el cierre de una gloriosa etapa del capitán en la Selección.

Se espera una de las noches más emotivas de las que se tenga recuerdo en el Monumental.

Durante su paso por la Selección, Messi no solo deja recuerdos imborrables, sino una cantidad de marcas impresionantes: ganó la Copa América en 2021 y 2024, la Finalissima y el Mundial de Qatar 2022, anotó 122 goles y entregó 66 asistencias en 207 partidos.

En lo que respecta a la presente fecha FIFA, la Selección argentina ya disputó dos encuentros y el de este martes será el último.

Lionel Messi en el Mundial 2026 FLORENCIA ARROYOS/NA

El miércoles pasado, el equipo dirigido por Lionel Scaloni venció 4-0 a Bolivia, mientras que el sábado goleó 7-0 a Burkina Faso, que se presentó con un combinado Sub 23 debido a problemas de logística para llegar al país.

Benín, por su parte, viene de disputar dos partidos en la presente fecha FIFA, ambos correspondientes a la clasificación para la Copa Africana de Naciones. En el primero de ellos igualó 1-1 con Burkina Faso y en el siguiente derrotó 2-1 a Mauritania.

El emotivo posteo de Lionel Messi antes de su despedida de la Selección Argentina

Este lunes por la tarde, Lionel Messi se entrenó en el predio de Ezeiza por última vez con la ropa de la Selección. Lio compartió fotos de ese momento con un mensaje especial en sus redes sociales.

“Momentos especiales que sé que voy a extrañar…”, escribió el 10, acompañando el posteo donde se lo ve entrando al campo de juego con una pelota.

La posible formación de Argentina - Benín

Si bien el entrenador no reveló un equipo definido en el entrenamiento, la alineación que maneja el cuerpo técnico para enfrentar a Benín sería: Emiliano Martínez; Agustín Giay, Cristian Romero, Nicolás Otamendi y Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister; Messi, Julián Álvarez y Lautaro Martínez.

Para este partido, además, fueron convocados Rodrigo de Paul y Giovani Lo Celso, quienes no participaron de los amistosos anteriores.

Por su parte, Benín, dirigido por Gernot Rohr, formaría con Marcel Souke Dandjinou; Yohan Roche, Mohamed Tijani, Charlemagne Azongnitode, Tamimou Ouorou; Sessi D’Almeida, Imourane Hassane; Yamirou Ouorou, Junior Olaitan, Rodolfo Aloko; y Tosin Aiyegun.