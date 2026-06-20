El partido entre Jordania y Argelia, enmarcado dentro de la segunda jornada del Grupo J, se llevará a cabo en el estadio San Francisco a partir de las 00:00 horas (hora Argentina) el martes 23 de junio. Este encuentro representa una verdadera final anticipada para ambos combinados, que llegan con la presión de necesitar un triunfo tras sus respectivas debacles en su debut.

Jordania perdió 3-1 ante Austria, en un encuentro donde mostró buenos momentos aunque no logró concretar su rendimiento en un resultado favorable. A pesar de un gol de Ali Olwan que avivó la esperanza de un remontaje, el penalti convertido por Marko Arnautovic selló su destino.

En contraste, Argelia sufrió un duro golpe al caer 3-0 frente a la actual campeona del mundo, Argentina. La magnífica actuación de Lionel Messi, quien anotó todos los goles del partido, dejó a los argelinos en una búsqueda urgente de redención. Ahora, el equipo africano deberá centrarse plenamente en este crucial choque si desea seguir con aspiraciones en el torneo.

Históricamente, Argelia tiene la ventaja en sus enfrentamientos directos, habiendo logrado dos victorias en cuatro ocasiones. Sin embargo, esta será la primera vez que ambos equipos se vean las caras en una Copa del Mundo, lo que añade un extra de emoción al partido.

El árbitro para este enfrentamiento será Slavko Vincic.

Formato del Mundial 2026

La edición número 23 del Mundial es la más grande hasta la fecha, contando con 48 selecciones participando por primera vez en este evento. Estas selecciones están distribuidas en 12 grupos de cuatro equipos, y los dos mejores de cada grupo, así como los ocho mejores terceros, avanzarán a la fase de eliminación directa.

Próximos encuentros

Jordania : Grupo J - Fecha 3 contra Argentina el 27 de junio a las 23:00 (hora Argentina)

: Grupo J - Fecha 3 contra el a las (hora Argentina) Argelia: Grupo J - Fecha 3 contra Austria el 27 de junio a las 23:00 (hora Argentina)

Horarios según país