La fecha 3 del grupo G del Mundial se avecina con un enfrentamiento decisivo entre Egipto e Irán, programado para el próximo sábado 27 de junio a las 00:00 (hora Argentina).

Con el futuro en la competición en juego, ambos seleccionados no pueden permitirse un error. Una victoria garantiza su pasaje a la siguiente fase, mientras que una derrota podría truncar sus sueños mundialistas.

Egipto llega a este crucial encuentro con la moral alta tras un par de buenos resultados: iniciaron su andar con un 1-1 ante Bélgica, y en su segundo encuentro, lograron una impresionante victoria por 3-1 sobre Nueva Zelanda. Con 4 puntos en su haber, el equipo africano está en una posición favorable.

Irán, en contraste, se presenta como líder del grupo y aún sin conocer la derrota. En su primer partido, el equipo ofreció un emocionante empate 2-2 contra Nueva Zelanda, y en su segundo choque mantuvieron su solidez defensiva al igualar sin goles frente a Bélgica. Los asiáticos saben que necesitan los tres puntos para asegurar su clasificación.

Szymon Marciniak será el árbitro encargado de dirigir este crucial partido.

Camino a los dieciseisavos de final

El equipo que termine en primera posición se enfrentará al tercer clasificado de los grupos E, F, G, I y J. Mientras tanto, el segundo puesto se medirá con el segundo lugar del Grupo A. El rival del que avance como mejor tercero dependerá de su clasificación final en la tabla de terceros.

Horario Egipto e Irán, según país

Argentina: 00:00 horas

Colombia y Perú: 22:00 horas

Honduras, El Salvador, México y Nicaragua: 21:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 23:00 horas