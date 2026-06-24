El estadio Guadalajara fue el escenario donde la selección colombiana celebró una importantísima victoria por 1 a 0 frente a RD Congo, en la segunda jornada del grupo K del Mundial 2026. El único gol del partido llegó gracias a Daniel Muñoz, que se hizo presente en el marcador a los 30 minutos del segundo tiempo.

Muñoz, quien destacó como el mejor jugador del encuentro, no solo fue crucial por su gol, sino también por su contribución defensiva, al despejar 5 balones del área. Otro destacado fue Gustavo Puerta, quien se mostró activo en el mediocampo al completar 44 pases acertados, recuperar 3 balones y generar 5 disparos hacia la portería rival.

El estratega de Colombia, Néstor Lorenzo, optó por un esquema 4-3-3, alineando a Camilo Vargas en la portería; mientras que la defensa estuvo compuesta por Muñoz, Dávinson Sánchez, Jhon Lucumí y Johan Mojica. En el mediocampo, Puerta, Jefferson Lerma y Jhon Arias, apoyaron a la delantera formada por James Rodríguez, Luis Suárez y Luis Díaz.

Por otro lado, el técnico de RD Congo, Sebastien Desabre, presentó un planteamiento 5-3-2, con Lionel Mpasi como guardameta; Aaron Wan-Bissaka, Chancel Mbemba, Axel Tuanzebe, Steve Kapuadi y Arthur Masuaku en defensa; y Ngalayel Mukau, Samuel Moutoussamy con Edo Kayembe en la sala de máquinas, destacándose Cédric Bakambu y Yoane Wissa al frente.

El juez del encuentro, Maurizio Mariani, fue el encargado de dirigir el partido sin inconvenientes significativos.

Colombia ya piensa en su siguiente adversario, Portugal, mientras que RD Congo se preparará para встреча с Узбекистаном на стадионе Атланта.

Cambios en Colombia

57’ 2T - Jhon Córdoba entró por Luis Suárez y Juan Fernando Quintero por James Rodríguez.

77’ 2T - Richard Rios ingresó por Jhon Arias.

Amonestaciones en Colombia

11’ 2T Jhon Lucumí (Conducta antideportiva) y 48’ 2T Jefferson Lerma (Conducta antideportiva).

Cambios en RD Congo

45’ 2T - Noah Sadiki por Ngalayel Mukau.

56’ 2T - Simon Banza por Cédric Bakambu.

71’ 2T - Joris Kayembe por Arthur Masuaku y Charles Pickel por Edo Kayembe.

81’ 2T - Nathanaël Mbuku por Samuel Moutoussamy.

Amonestaciones en RD Congo

47’ 2T Charles Pickel (Conducta antideportiva).