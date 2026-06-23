El importante enfrentamiento entre Uruguay y España, correspondiente a la tercera jornada del grupo H, tendrá lugar en el estadio Guadalajara a las 21:00 (hora Argentina) el viernes 26 de junio.

La situación en el Grupo H sigue siendo incierta, ya que ninguno de los equipos ha logrado sellar su pase a la siguiente fase. Con solo una jornada por jugar, hay un intenso intercambio de posibilidades entre los cuatro seleccionados que buscan obtener uno de los dos boletos directos a los dieciseisavos, lo que promete un desenlace lleno de suspense.

España ocupa actualmente la primera posición del grupo con cuatro puntos. Luego de iniciar con un empate sin goles contra Cabo Verde, mostró un rendimiento notable en su segundo encuentro al vencer con un contundente 4-0 a Arabia Saudita. Bajo la dirección de Luis De La Fuente, el equipo busca mantener su invicto y asegurar el primer puesto en la clasificación de grupos.

Por su parte, Uruguay, con dos puntos en su cuenta, llega a este compromiso luego de empatar 1-1 con Arabia Saudita y 2-2 contra Cabo Verde. Los dirigidos por Marcelo Bielsa tienen la obligación de sumar puntos en este crucial partido para no poner en riesgo su clasificación, y aún tienen posibilidades matemáticas de finalizar en lo más alto del grupo si logran imponerse en este decisivo encuentro.

Camino hacia los dieciseisavos de final

Después de la fase de grupos, el equipo que termine en primer lugar se enfrentará al tercer clasificado de uno de los grupos E, F, G, I o J. El segundo clasificado jugará contra el segundo del Grupo A, mientras que el adversario de Uruguay, si logra avanzar como mejor tercero, dependerá de su posición final en la tabla de terceros y la disposición de los equipos clasificados.

Horarios en Uruguay y España

Argentina: 21:00 horas

Colombia y Perú: 19:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 20:00 horas