Este martes, Inglaterra y Ghana se enfrentaron en el estadio Boston, en una nueva jornada de la Copa Mundial de la FIFA. En el segundo partido del grupo L, ambas selecciones protagonizaron un encuentro sin goles, terminando el clima de tensión en un empate 0-0.

El jugador más cercano a romper el empate fue Nico O’Reilly, quien a los 85 minutos disparó con fuerza, pero el balón se estrelló contra el poste. A pesar de los esfuerzos, el marcador se mantuvo inalterable.

El dominio de la posesión fue notable, con Inglaterra manteniendo el 72% del balón frente al 28% de su oponente. Además, el equipo inglés registró más disparos, un total de 18, pero no logró convertir esta ventaja en goles.

Elliot Anderson fue sin duda el jugador destacado del partido. El centrocampista inglés logró realizar 70 pases exitosos y asistió al ataque con 4 disparos al arco rival.

En el área defensiva de Ghana, Jerome Opoku tuvo un papel fundamental, sacando 10 pelotas del área de peligro, contribuyendo significativamente a proteger el arco de su equipo.

El técnico inglés, Thomas Tuchel, presentó una táctica de 4-5-1, alineando a Jordan Pickford como arquero; Reece James, Ezri Konsa, Marc Guéhi y Djed Spence en la defensa; y un mediocampo compuesto por Elliot Anderson, Declan Rice, Noni Madueke, Jude Bellingham y Anthony Gordon, dejando a Harry Kane como su única referencia en ataque.

Por su parte, Carlos Queiroz, técnico de Ghana, optó por un sistema 5-4-1 con Benjamin Asare en el arco; y una sólida línea defensiva integrada por Gideon Mensah, Jerome Opoku, Jonas Adjetey, Marvin Senaya y Caleb Yirenkyi, con un mediocampo conformado por Thomas Partey, Jordan Ayew, Kwasi Sibo y Antoine Semenyo, mientras que Iñaki Williams se encargó de la delantera.

El árbitro del encuentro fue Héctor Martínez Sorto, quien mantuvo el control del partido durante los 90 minutos.

De cara a la próxima jornada, Inglaterra se medirá ante Panamá, mientras que Ghana se enfrentará a Croacia en el estadio Filadelfia.

Cambios en Inglaterra

65’ 2T - Anthony Gordon salió por Bukayo Saka, Djed Spence por Nico O’Reilly, y Jordan Ayew hizo lo propio por Fatawu Issahaku.

72’ 2T - Elliott Anderson fue sustituido por Eberechi Eze.

73’ 2T - Jude Bellingham salió por Morgan Rogers.

82’ 2T - Noni Madueke fue reemplazado por Marcus Rashford.

Amonestados en Inglaterra:

40’ 1T - Declan Rice (conducta antideportiva).

Cambios en Ghana

86’ 2T - Marvin Senaya fue sustituido por Kojo Peprah.

94’ 2T - Prince Adu salió por Abdul Rahman Baba.

Amonestados en Ghana:

14’ 2T - Iñaki Williams (conducta antideportiva).