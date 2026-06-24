Senegal se verá las caras con Irak en un choque crucial correspondiente a la tercera jornada del grupo I del Mundial, programado para el viernes 26 de junio a las 16:00 (hora Argentina) en el estadio de Toronto.

La posibilidad de alcanzar los 16avos de final sigue viva para ambos equipos, que necesitan imperiosamente la victoria en este cierre de grupo para mantener vivas sus esperanzas y aguardar la resolución de los demás grupos.

A pesar de haber sufrido sendas derrotas en sus partidos iniciales, Senegal mostró destellos de buen fútbol en varias fases de sus encuentros. En su debut, el equipo africano cayó 3-1 ante Francia, y luego enfrentó a Noruega, donde también fue derrotado, esta vez por 3-2, en un partido que estuvo lleno de emociones.

Por su parte, Irak también llega a este encuentro con la necesidad de puntuar, tras perder sus dos partidos anteriores. En su primer partido, sucumbió ante Noruega por un contundente 4-1 y, posteriormente, fue superado por Francia en un 3-0 que dejó huella.

Si bien la posibilidad de clasificar directamente ya se ha desvanecido, aún existe la chance de aspirar a ser uno de los mejores terceros, con Senegal ligeramente favorecido gracias a su mejor diferencia de goles (-3 frente a -6 de Irak), en una carrera en la que ambos equipos dependen de lo que suceda en otros grupos.

Anthony Taylor será el encargado de dirigir el encuentro.

El trayecto hacia los dieciseisavos de final

Al concluir la fase de grupos, el equipo que termine primero se enfrentará al tercer clasificado de las zonas E, F, G, I y J. El segundo lugar, por su parte, se cruzará con el segundo del Grupo A. El rival del seleccionado que logre avanzar como mejor tercero dependerá de su ubicación en la tabla de terceros, así como de la configuración final de los equipos clasificados.

Horario Senegal e Irak, según país

Argentina: 16:00 horas

Colombia y Perú: 14:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 15:00 horas