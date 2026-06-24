El próximo viernes 26 de junio a las 16:00 (hora Argentina), el estadio Boston se vestirá de gala para acoger un vibrante encuentro entre Noruega y Francia, correspondiente a la fecha 3 del Grupo I del Mundial de 2026.

Con los dos equipos ya clasificados para la fase eliminatoria, el foco se centra en quién se adueñará del liderato del grupo. Tanto franceses como noruegos llegan al partido con 6 puntos, después de haber protagonizado un inicio perfecto en el torneo.

Francia, actual campeona del mundo, ha demostrado su gran potencial al vencer a Senegal por 3-1 en su debut y luego superar a Irak con un contundente 3-0. Los hombres de Didier Deschamps llegan con confianza y quieren cerrar la fase de grupos de manera sobresaliente.

Por su parte, Noruega se ha mostrado igualmente sólida. Con una victoria clara de 4-1 sobre Irak y un emocionante 3-2 contra Senegal, los noruegos, liderados por sus estrellas, buscan un tercer triunfo que les permita afianzarse en la cima.

El espectáculo no solo estará en el juego en equipo, sino también en el mano a mano entre dos de los mejores delanteros del mundo: Kylian Mbappé y Erling Haaland. Ambos han sido claves para sus selecciones y son esperados para desplieguar su magia en el campo.

El árbitro designado para este encuentro será Michael Oliver.

Camino hacia los dieciseisavos de final

El equipo que conquiste el primer puesto se enfrentará a un tercer clasificado de los grupos E, F, G, I o J, mientras que el segundo se medirá a otro segundo del Grupo A. El destino del mejor tercero dependerá de su colocación final y de la distribución de los demás clasificados.

Horarios para el partido entre Noruega y Francia, según país