El enfrentamiento entre Uruguay y España está programado para celebrarse en el estadio Guadalajara a las 21:00 (hora Argentina) el próximo viernes 26 de junio.

La situación en el Grupo H es tensa e incierta, ya que todos los equipos aún tienen posibilidades de avanzar, lo que agrega un nivel de emoción a la próxima jornada.

España encabeza el grupo con cuatro puntos y, tras un comienzo sin goles contra Cabo Verde, lograron una victoria contundente al superar 4-0 a Arabia Saudita en su segundo encuentro. Con la primera posición en juego, el equipo de Luis De La Fuente buscará consolidar su invicto.

Por su parte, Uruguay ha acumulado dos puntos tras empatar 1-1 frente a Arabia Saudita y 2-2 ante Cabo Verde. Bajo la dirección de Marcelo Bielsa, el equipo sabe que necesita un triunfo para no poner en riesgo su futuro en el torneo y aún tiene la posibilidad de terminar en lo más alto si logra imponerse en este decisivo encuentro.

El árbitro del partido será Ismail Elfath.

Camino hacia los dieciseisavos

Al finalizar la fase de grupos, el primer clasificado se enfrentará al tercer posicionado de uno de los grupos E, F, G, I o J. El segundo avanzará contra el segundo del Grupo A, mientras que el equipo que clasifique como mejor tercero dependerá de su posición en la tabla.

Horarios según país

Argentina: 21:00 horas

Colombia y Perú: 19:00 horas

Honduras, El Salvador, México y Nicaragua: 18:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 20:00 horas